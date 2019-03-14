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鄧紫棋名字被註冊「主因曝光」！　11年藝名恐歸零…前經紀人鬆口了

娛樂中心／綜合報導

鄧紫棋（本名：鄧詩穎）日前和經紀公司「蜂鳥音樂」鬧翻，此事也將進入法律程序。然而，近來有粉絲注意到，「鄧紫棋」這個名字，早在2014年就被公司申請商標註冊，擔心若解約，她恐怕不能再使用這個名字。面對外界揣測與熱議，曾與她合作多年的經紀人張丹，也正面做出回應，並還原當時公司註冊的原因。

▲鄧紫棋和公司鬧翻。（圖／翻攝自鄧紫棋微博）

▲鄧紫棋日前和經紀公司鬧翻。（圖／翻攝自鄧紫棋微博）

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鄧紫棋日前宣布和經紀公司「蜂鳥音樂」解約，控訴10年來屢遭到不公平對待，公司事後駁斥是「中傷言論」，此事也將進入法律程序。在雙方各自發出聲明後，粉絲們最擔心的，就是鄧紫棋未來的前途和出路，更有人更聯想到「藝名版權、歌曲版權、歌迷會管理人、頻道歸屬人」，這些都是需要去協調爭取的部分。

日前，也有網友翻出鄧紫棋商標資訊，資料中顯示，蜂鳥音樂有限公司在2014年9月5日申請了「鄧紫棋」的商標，2015年7月20日通過初審，也在2015年10月21日進行註冊公告，期限到2025年，而「G.E.M.」的註冊屆滿日，則是在2019年9月8日。此舉讓粉絲擔心，若鄧紫棋和公司解約，未來恐怕不能再繼續使用「鄧紫棋」這個名字。

▲網友貼出鄧紫棋商標資訊。（圖／翻攝自「吃瓜鵝每日速報」微博）

▲近來有網友貼出鄧紫棋商標資訊。（圖／翻攝自「吃瓜鵝每日速報」微博）

張丹是鄧紫棋過去在「峰鳥音樂」合作多年的經紀人，針對此事，據《自由時報》報導，他透露，當初公司會註冊鄧紫棋名字，主因是要防止盜版出現，如今變成這個局面，完全是在意料之外，現階段需要諮詢律師才可決定要如何處理，「希望外界不要作出太多揣測。」

鄧紫棋本名為鄧詩穎，除了中文藝名外，又名G.E.M.，意思是「Get Everybody Moving」即「讓大家動起來」。她2008年16歲出道就被蜂鳥音樂簽下，至今11個年頭，年僅27歲就已躍上歌壇小天后之位，人氣相當高。

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