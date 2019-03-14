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曾被勝利勾肩告白！王大陸遭爆共赴夜店　聲明撇清「只是普通朋友」

記者韓景樺／綜合報導

南韓天團BIGBANG的老么成員勝利近日因涉及大麻、性招待、行賄警方等不法情事，正被警方調查中，事件延燒至今，許多勝利的圈內外友人皆受到牽連，而過去曾和他同框的藝人們為了自清也紛紛切割，14日晚間王大陸就透過工作室在微博發表聲明，否認與「勝利事件」有關。

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▲▼王大陸發聲明撇清勝利事件。（圖／翻攝自王大陸工作室微博、勝利IG）

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▲王大陸今（14日）發聲明撇清勝利事件。（圖／翻攝自王大陸工作室微博、勝利IG）

王大陸過去被傳與勝利有私交，微博上也流傳兩人和陳柏霖、柯震東等人的夜店合照，引發外界關注。勝利曾在2016年於個人IG上傳和王大陸的頭靠頭合照，並親暱寫下「I love 王大陸 too」，更在句尾加上愛心；2018年時也再次PO出和王大陸的合照，並留言「好久不見的大陸」，照片中的勝利還微笑攬著王大陸的肩，看得出兩人確實關係不錯。

▲勝利曾在IG放上和王大陸的合照。（圖／翻攝自IG／勝利）

▲▼勝利過去曾在IG上傳和王大陸的合照。（圖／翻攝自IG／勝利）

▲勝利曾在IG放上和王大陸的合照。（圖／翻攝自IG／勝利）

眼見勝利事件越演越烈，王大陸工作室為了闢謠也發出聲明，撇清王大陸本人與此次勝利醜聞無關，聲明中提到，近日網上流傳關於王大陸的惡劣謠言及影射皆非事實，並鄭重澄清「王大陸先生與韓國藝人李勝利事件完全無關，並堅決反對、嚴厲譴責該事件的所有不法行為！」

聲明最後也要求媒體和所有謠言散布者立刻停止不實消息的發布與轉傳，也呼籲大眾「勿輕信謠言」，若仍有人要以身試法，公司也會採取法律行動以維護藝人權益，字字句句都表明了強烈的否認立場，並對王大陸與勝利之間做出切割。

王大陸工作人員隨後也回覆《新浪娛樂》，指出網上的傳聞「皆是不實謠言」，兩人只是普通朋友，對於任何不法及不道德的事情，王大陸都沒做且「毫不知情」。

▲王大陸工作室發表聲明闢謠。（圖／翻攝自微博／王大陸工作室）

▲王大陸工作室發表聲明闢謠。（圖／翻攝自微博／王大陸工作室）

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