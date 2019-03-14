ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

白皙正妹供挑！勝利：哪種妹不錯？　「拉皮條」關鍵證據曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓藝人勝利日前遭曝光涉嫌性招待，他雖強調「會接受調查洗清嫌疑」，14日卻再度被韓媒曝光「性招待關鍵證據」，他在對話框裡丟出數位女性供挑選，一一介紹每個女生的長相與特質，開價一次韓幣1000萬元（約台幣30萬元），行為與皮條客沒兩樣。

►看更多勝利相關新聞

▲▼▲5種正妹供挑選！勝利：哪種妹不錯？　「拉皮條」關鍵證據曝光（圖／翻攝自韓網）

▲勝利2014年的對話再被曝光。（圖／翻攝自韓網）

請繼續往下閱讀...

據韓媒《SISA JOURNAL》曝光的對話，勝利除了涉及2015年性招待台灣客人外，2014年8月也有一段供妹給事業夥伴A代表選擇的對話，共有5名不同類型的女生，他率先開口「代表，您覺得哪種妹不錯？」A代表回應「恩...聽說東南亞的男生喜歡皮膚白又清純還性感的女生，像是ooo、ooo、ooo又清純又性感的，不然就華麗點的像女團那樣可能吃得下去，身高160公分，瘦的風格。」

▲勝利在對話裡丟照片給代表A選妹。（圖／翻攝自韓網）

▲勝利在對話裡丟照片給代表A選妹。（圖／翻攝自韓網）

對話裡，勝利詳細介紹「1號女話雖不多，但喜歡錢，且喝酒後很有魅力，但有些東西無法配合，不過，長相很優；3號女長得好看個性開朗，喝酒時也滿有趣，但是喝醉的話，有點崩壞，這是缺點。」A代表則回「4號呢？2、4、5號呢？」勝利再次推薦「5號也不錯」。

據報導內容，A代表還向勝利確認「你現在是在講去印尼的是對吧」，勝利回「是的，代表」，間接曝光他是擔任拉皮條的工作，勝利再被爆出涉嫌性招待，YG冷回應「我們已經解約了，聯繫不上他（勝利），無話可說。」

推薦閱讀

勝利引退、離開YG　「台灣YG家最大粉專」心累：停止更新

勝利引退、離開YG　「台灣YG家最大粉專」心累：停止更新

朴寒星老公嗆：讓我站拍照區，我就不過去　韓媒全撲空！

朴寒星老公嗆：讓我站拍照區，我就不過去　韓媒全撲空！

獨家／「世越號」遺屬每年為小孩辦生日　影后、帝讀劇本淚崩

獨家／「世越號」遺屬每年為小孩辦生日　影后、帝讀劇本淚崩

李鍾碩「年糕kiss」餵食李奈映　一口咬鼻子、嘴巴甜出汁

李鍾碩「年糕kiss」餵食李奈映　一口咬鼻子、嘴巴甜出汁

俞利訪台「想起當年演唱會」　傳訊給少時：我們住過的飯店

俞利訪台「想起當年演唱會」　傳訊給少時：我們住過的飯店

直擊／16歲木村光希英文流利對答！　媽靜香銳利盯場

直擊／16歲木村光希英文流利對答！　媽靜香銳利盯場

I.O.I「99line」頂素顏到齊　粉絲激動：永遠為妳們應援

I.O.I「99line」頂素顏到齊　粉絲激動：永遠為妳們應援

「超暖女神」突襲流浪狗之家　粉絲驚喜合照：是太妍！

「超暖女神」突襲流浪狗之家　粉絲驚喜合照：是太妍！

宮脇咲良「整頭染成金色」　粉絲嚇壞：百年難得一見

宮脇咲良「整頭染成金色」　粉絲嚇壞：百年難得一見

朴春空降音源1位　韓網友酸爆：YG出身的，榜單能信？

朴春空降音源1位　韓網友酸爆：YG出身的，榜單能信？

快訊／龍俊亨宣布退Highlight！　認看過鄭俊英「不法淫片」

快訊／龍俊亨宣布退Highlight！　認看過鄭俊英「不法淫片」

網爆鄭俊英偷拍片有當紅女偶像！　JYP「一天內搜證完畢」全告了

網爆鄭俊英偷拍片有當紅女偶像！　JYP「一天內搜證完畢」全告了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／龍俊亨宣布退Highlight！　認看過鄭俊英「不法淫片」

網爆鄭俊英偷拍片有當紅女偶像！　JYP「一天內搜證完畢」全告了

3歲小周周穿短裙「周杰倫緊抱懷中」！　神複製昆凌美腿基因

展榮私訊白癡公主「要不要跟我還有我弟3P？」　對話曝光網乍看嚇傻

和帥外甥洗澡17年！　4200萬G球人妻驚爆出軌「一晚激情2次」

辣妹熱情「全身貼住劉至翰」　前妻目睹一切蹲路邊大哭

JK羅琳證實：鄧不利多、葛林戴華德「發生過性關係」

有馬妹出軌洋小王被甩了！　「沒錢只好回老公身邊」…起底難堪真相

李洪基痛心首發聲！　眼看崔鍾訓毀了11年心血…悲回「放棄了」

雞排妹「無碼素顏床照」流出！　網一看全暴動：受不了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

勝利

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 黑嘉嘉奪「日本圍棋戰2019季軍」　被封神似佐佐木希！
  2. 庹宗華醉鬧機艙　庹宗康曝哥哥「失誤」：他真的心情不好
  3. 快訊／崔鍾訓認了淫片老司機對話　「我非常羞愧」
  4. 漫威首部華人超級英雄《上氣》導演確定！驚奇隊長好麻吉
  5. 霍建華林心如愛女超神秘　謝佳見滿口稱讚：她打敗所有嬰兒
  6. 白皙正妹供挑！勝利：哪種妹不錯？　「拉皮條」關鍵證據曝光
  7. 林明禎公開約跑！　情人節「一次見5位跑友」全男的
  8. 台灣媒體首度挺進葉門　記者「攝影腳架」被當武器扣留
  9. 直擊／16歲木村光希英文流利對答！　媽靜香銳利盯場
  10. 曾莞婷躺床照「釦子沒扣」半球走光！　網暴動：衣服穿好…她道歉了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366