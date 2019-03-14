白皙正妹供挑！勝利：哪種妹不錯？　「拉皮條」關鍵證據曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓藝人勝利日前遭曝光涉嫌性招待，他雖強調「會接受調查洗清嫌疑」，14日卻再度被韓媒曝光「性招待關鍵證據」，他在對話框裡丟出數位女性供挑選，一一介紹每個女生的長相與特質，開價一次韓幣1000萬元（約台幣30萬元），行為與皮條客沒兩樣。

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▲勝利2014年的對話再被曝光。（圖／翻攝自韓網）



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據韓媒《SISA JOURNAL》曝光的對話，勝利除了涉及2015年性招待台灣客人外，2014年8月也有一段供妹給事業夥伴A代表選擇的對話，共有5名不同類型的女生，他率先開口「代表，您覺得哪種妹不錯？」A代表回應「恩...聽說東南亞的男生喜歡皮膚白又清純還性感的女生，像是ooo、ooo、ooo又清純又性感的，不然就華麗點的像女團那樣可能吃得下去，身高160公分，瘦的風格。」

▲勝利在對話裡丟照片給代表A選妹。（圖／翻攝自韓網）



對話裡，勝利詳細介紹「1號女話雖不多，但喜歡錢，且喝酒後很有魅力，但有些東西無法配合，不過，長相很優；3號女長得好看個性開朗，喝酒時也滿有趣，但是喝醉的話，有點崩壞，這是缺點。」A代表則回「4號呢？2、4、5號呢？」勝利再次推薦「5號也不錯」。

據報導內容，A代表還向勝利確認「你現在是在講去印尼的是對吧」，勝利回「是的，代表」，間接曝光他是擔任拉皮條的工作，勝利再被爆出涉嫌性招待，YG冷回應「我們已經解約了，聯繫不上他（勝利），無話可說。」