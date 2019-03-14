新成就解鎖！解婕翎首次登台唱跳「服裝超有誠意」

記者許逸群／台北報導

女星解婕翎前陣子推出EP《可以好好愛了嗎》，雖然走遍各大節目演唱，但她其實一直不敢「唱跳演出」。她笑說，年初接獲邀請，當時經紀人隨口詢問「妳想接嗎」，沒想到她當下竟直接答應。直到某天確認表演細節，她才驚呼：「我整個傻眼，我有說我要去嗎？」

▲解婕翎日前受邀演出。（圖／經紀人提供）

解婕翎為了唱跳演出勤練舞蹈，她苦笑說：「第一次唱跳真的逼死我，演出前兩個禮拜每天都睡不好，還會做惡夢嚇醒，夢到自己遲到、然後忘記動作！」她正式上台還開玩笑地說，「我一直跟造型師說希望大家都喝醉看不到我。雖然做了萬全準備，但是還是緊張到爆炸！」

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▲解婕翎的舞蹈老師幫忙邀來超美舞群。（圖／經紀人提供）

雖然唱跳演出前難掩緊張，不過解婕翎上台後立刻回到狀態上，現場演唱3首歌，她笑說：「發現當歌手心臟要好大顆，台下跟著妳很high，我很想跟他們一起high，但要一邊想舞蹈動作，一邊又要記歌詞還要顧有沒有走音，感覺還是當主持人比較安心。」

▲解婕翎的服裝相當有「誠意」。（圖／經紀人提供）



完成了首次的唱跳演出，解婕翎開心地說：「解除了跳唱歌手成就，第一次登台唱跳也很有誠意的小露了！」此外，她隨後收到許多網友私訊稱讚當時的演出，也讓她覺得這次的演出值了。