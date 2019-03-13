《一屍到底》濱津隆之新片話題夯！　搭「香港搖滾女王」

▲何超儀被日本導演相中，加入電影演出。（圖／Drill Team 162 Ltd提供）

記者關韶文／台北報導

「香港百變搖滾女王」何超儀（Josie）當年出演與擔任監製的港片《維多利亞壹號》，曾獲得西班牙第43屆錫切斯（Sitges）國際電影節的「最佳女主角」及「最佳特技化妝」兩大獎項，沒想到多年後再因此片亮眼表現，被日本導演相中而來港取景為她拍攝！《二⼈小町》男主角恰巧也是主演《一屍到底》的濱津隆之。

本身演而優則製的百變女王何超儀，則對於曾根剛在《一屍到底》這部神作的攝影手法相當驚嘆，尤其此次新電影的合作裡發現曾根剛對演員表情的捕捉也相當敏銳，往往有令人想像不到的驚喜，讓她得到不少靈感，非常期待電影的完成上映（預計2020年上映）以及日後有機會再與導演合作！

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此外，何超儀將在4/6與團員合體Josie & The Uni Boys何超與海膽仔樂團，於香港STAR HALL（九龍灣國際展貿中心）舉辦The Classic Purple Psycho Experience紫色幻樂搖滾演唱會，正在如火如荼準備中的何超儀，也透露這場演唱會製作幕後班底比照去年成團十週年演唱會依舊堅強，包括曾與郭富城、陳奕迅、林憶蓮等人合作舞台影像，打造前衛多媒體效果的導演John Wong（黃志偉），將配合「紫色幻樂」主題利用立體的投射效果。

何超儀除了興奮分享這場演唱會2019香港場只是序幕，之後將還會有更多各地場次巡迴演出外，Josie＆the Uni Boys（何超與海膽仔樂團）的新單曲：《搏擊會》與《水魚》已經可以在台灣電台聽到！