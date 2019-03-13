木村光希逆天長腿首次訪台！工藤靜香現身...鐵粉狂叫

記者吳孟庭／綜合報導

日本天王木村拓哉的妻女今（13）早訪台，修長身高的愛女木村光希一現身就向媒體揮手打招呼，超長腿雖然被黑色薄絲襪給遮住，但纖細模特兒身材依舊嶄露無遺。驚喜的是媽媽工藤靜香也來了，吸引不少鐵粉接機，狂喊本名，她也立馬衝上前為粉絲簽名。

▲▼木村光希首度訪台。（圖／記者季相儒攝）

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木村光希為了明天的珠寶代言活動，中午11點多抵達台北松山機場，12點多就經由VIP通關現身，大門打開彷彿走秀般直直向前給媒體們拍照，一粉絲用日文大喊她的名字「光希醬」，她露出燦爛微笑揮手打招呼。

全身黑色勁裝的她，還不忘搭配代言珠寶商的飾品與包包，轉身給不同角度的媒體拍照，有人喊「Welcome to Taiwan（歡迎來台灣）」，她也以英文回答「Thank You」，表情十分很開心。

▲木村光希母親工藤靜香陪同抵台也幫粉絲簽名。（圖／記者季相儒攝）

接著母親工藤靜香也來了，在女兒上車等待的同時，她一現身就聽到鐵粉呼喊她的名字，向工作人員詢問是不是可以去簽名，就衝向粉絲前面，即使工作人員一直說「最後一個、最後一個」了，她還是繼續簽，非常親民。

▲木村光希與母親工藤靜香搭車離去。（圖／記者季相儒攝）

首次訪台的木村光希與相隔20多年再度來台的工藤靜香，最後搭乘專車離去時，光希還搖下車窗揮手道別。光希預計參與隔天的珠寶品牌活動後，後天受邀拍攝雜誌，預計於周六離開，班機尚不公開。