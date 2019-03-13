ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

木村光希逆天長腿首次訪台！工藤靜香現身...鐵粉狂叫

記者吳孟庭／綜合報導

日本天王木村拓哉的妻女今（13）早訪台，修長身高的愛女木村光希一現身就向媒體揮手打招呼，超長腿雖然被黑色薄絲襪給遮住，但纖細模特兒身材依舊嶄露無遺。驚喜的是媽媽工藤靜香也來了，吸引不少鐵粉接機，狂喊本名，她也立馬衝上前為粉絲簽名。

▲▼木村光希（木村拓哉愛女）首度訪台。（圖／記者季相儒攝）

▲▼木村光希首度訪台。（圖／記者季相儒攝）

請繼續往下閱讀...

▲▼木村光希（木村拓哉愛女）首度訪台。（圖／記者季相儒攝）

木村光希為了明天的珠寶代言活動，中午11點多抵達台北松山機場，12點多就經由VIP通關現身，大門打開彷彿走秀般直直向前給媒體們拍照，一粉絲用日文大喊她的名字「光希醬」，她露出燦爛微笑揮手打招呼。

全身黑色勁裝的她，還不忘搭配代言珠寶商的飾品與包包，轉身給不同角度的媒體拍照，有人喊「Welcome to Taiwan（歡迎來台灣）」，她也以英文回答「Thank You」，表情十分很開心。

▲▼木村光希（木村拓哉愛女）首度訪台,木村光希母親工藤靜香陪同抵台也幫粉絲簽名。（圖／記者季相儒攝）

▲木村光希母親工藤靜香陪同抵台也幫粉絲簽名。（圖／記者季相儒攝）

接著母親工藤靜香也來了，在女兒上車等待的同時，她一現身就聽到鐵粉呼喊她的名字，向工作人員詢問是不是可以去簽名，就衝向粉絲前面，即使工作人員一直說「最後一個、最後一個」了，她還是繼續簽，非常親民。

▲▼木村光希（木村拓哉愛女）首度訪台,木村光希與母親工藤靜香同框。（圖／記者季相儒攝）

▲木村光希與母親工藤靜香搭車離去。（圖／記者季相儒攝）

首次訪台的木村光希與相隔20多年再度來台的工藤靜香，最後搭乘專車離去時，光希還搖下車窗揮手道別。光希預計參與隔天的珠寶品牌活動後，後天受邀拍攝雜誌，預計於周六離開，班機尚不公開。

推薦閱讀

辣妹熱情「全身貼住劉至翰」　前妻目睹一切蹲路邊大哭

辣妹熱情「全身貼住劉至翰」　前妻目睹一切蹲路邊大哭

鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」　11年心血一夜全掰

鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」　11年心血一夜全掰

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！　中斷演藝活動終身反省

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！　中斷演藝活動終身反省

「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！　坐進500萬超跑「衝回豪宅過夜」

「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！　坐進500萬超跑「衝回豪宅過夜」

快訊／迪士尼、福斯確定3月20日合併！《X戰警》正式回歸《復仇者》

快訊／迪士尼、福斯確定3月20日合併！《X戰警》正式回歸《復仇者》

鄭俊英被狠狠追打！　攝影師暴怒「猛扯頭髮」影片瘋傳…網：好療癒

鄭俊英被狠狠追打！　攝影師暴怒「猛扯頭髮」影片瘋傳…網：好療癒

「想知道別的女人風韻」！　劉至翰結2次婚都爆有小三…前妻被逼到吞藥輕生

「想知道別的女人風韻」！　劉至翰結2次婚都爆有小三…前妻被逼到吞藥輕生

善美「一直被女前輩警告小心勝利」　網：原來《YG戰資》是紀錄片

善美「一直被女前輩警告小心勝利」　網：原來《YG戰資》是紀錄片

快訊／D.O.爆不續約EXO！　SM回應了

快訊／D.O.爆不續約EXO！　SM回應了

快訊／Selina高齡愛狗Pinky離世！　「在媽媽懷裡走的」

快訊／Selina高齡愛狗Pinky離世！　「在媽媽懷裡走的」

鄭俊英淫片群組傳「有當紅女偶像入鏡」　JYP、SM震怒回應了！

鄭俊英淫片群組傳「有當紅女偶像入鏡」　JYP、SM震怒回應了！

周湯豪穩交2年又爆！　擁雀斑小姐「又開把地產界關穎」

周湯豪穩交2年又爆！　擁雀斑小姐「又開把地產界關穎」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

辣妹熱情「全身貼住劉至翰」　前妻目睹一切蹲路邊大哭

鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」　11年心血一夜全掰

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！　中斷演藝活動終身反省

「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！　坐進500萬超跑「衝回豪宅過夜」

快訊／迪士尼、福斯確定3月20日合併！《X戰警》正式回歸《復仇者》

鄭俊英被狠狠追打！　攝影師暴怒「猛扯頭髮」影片瘋傳…網：好療癒

「想知道別的女人風韻」！　劉至翰結2次婚都爆有小三…前妻被逼到吞藥輕生

善美「一直被女前輩警告小心勝利」　網：原來《YG戰資》是紀錄片

快訊／D.O.爆不續約EXO！　SM回應了

快訊／Selina高齡愛狗Pinky離世！　「在媽媽懷裡走的」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

木村光希, 工藤靜香, 木村拓哉, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 許富凱單身13年「求出售」　自曝追女暖舉偷偷幫買單
  2. 方馨「一周沒卸妝」　演員爆她：講台詞閉眼秒睡
  3. 楊冪、劉愷威離婚3月「未斷乾淨」　8億財產分配曝光！
  4. 木村光希逆天長腿首次訪台！工藤靜香現身...鐵粉狂叫
  5. 不怕賠錢！李安《雙子殺手》確定「120幀4K畫質3D放映」
  6. 劉至翰被熱貼「前妻蹲地大哭12分鐘」！名嘴嘆：這男人不值得妳愛
  7. 上個月「密會勝利」興奮PO照　容祖兒送暖一句話被嗆爆：沒看新聞？
  8. 快訊／Selina高齡愛狗Pinky離世！　「在媽媽懷裡走的」
  9. 前妻哭完還笑著送劉至翰回家！　「大哭12分鐘」心碎影片曝光
  10. 老公被爆「瞞著她偷看女人XX」　利菁錄影崩潰大哭！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366