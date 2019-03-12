陳意涵踩產後禁忌！　剖腹生娃33天出門跑步…網喊痛

記者陳芊秀／綜合報導

藝人陳意涵2月9日剖腹產下兒子「小初」，和導演老公許富翔升格當爸媽。她7日曬出倒立照慶祝做完月子，12日就曬出跑步照，讓眾多網友驚呼：「剖腹產的不怕危險嗎？」

▲陳意涵剖腹產33天，日前剛坐完月子。（圖／翻攝自微博／陳意涵）

陳意涵穿著黃外套自拍，照片字幕記錄跑了5.05公里，全素顏露出圓溜大眼，咬下唇微笑的表情十分可愛。她發文自我勉勵：「當你意識到屬於自己的時間越來越少的時候，你會開始很珍惜且非常有效率的去運用他～step 2.找體力（變慢……是進步的開始） ​​​​。」

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▲陳意涵剖腹產33天就出門跑步，嚇傻大批網友。（圖／翻攝自微博／陳意涵）

▲陳意涵說要找回體力。（圖／翻攝自微博／陳意涵）

網友擔心女神觸犯產後禁忌，有人提醒「剛坐完月子不宜跑步，可以做其他溫和點的比如瑜珈」、「不會痛嗎」、「應該是半年內不好運動」、「子宮恢復不是要42天才算做完月子嗎？愛運動的你讓我們好佩服。」面對網友擔憂，陳意涵親回：「不是乖乖做完月子就可以回到正常人生了嗎？」

陳意涵產後沒有公開兒子照片，令網友意外「居然不曬娃。」她笑回：「哈哈，等他長大自己決定肖像權喔！」神回應大獲稱讚，粉絲力挺「好喜歡這個回答」、「如果人人有你這覺悟，朋友圈會太平很多。」