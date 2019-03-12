鄭俊英揪朋友變態對話流出　假想性犯罪被虧：你已經在做了

記者吳孟庭／綜合報導

南韓男歌手鄭俊英涉嫌偷拍女性私密照片與影片，傳給各個群組與好友，聊天內容最近被挖出，對話非常囂張，即使知道犯罪也沒在怕，甚至還曾經揪朋友一起施暴，可怕內容流出讓網民非常震驚。

▲鄭俊英回國接受調查，現身機場一句話都不說。（圖／CFP）

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根據《SBS 8點新聞》最新報導，2016年4月17日一個群組中，非藝人的金姓友人先傳「誰要看A片」，崔姓歌手主動回：『我』，隨即他便上傳一段自己拍攝的私密影片，這時崔姓歌手回：「啥啊，都昏倒了」，金說『昏倒要我怎麼辦』，崔就回「傳給我活著的女人」，金說，『因為昏倒所以開閃光燈拍的』，這時鄭俊英戲謔回應：是性侵呢..顆顆。

▲群組成員發現女子昏迷還偷拍，鄭俊英笑嘻嘻回應他性侵人家。（圖／翻攝自SBS）

另外一個對話中，朴姓友人甚至餵安眠藥使女生昏迷後性侵，知情的鄭俊英等於知道犯罪，也有恃無恐。

另一段鄭俊英的變態對話，是召集所有群組人員上網打遊戲，在遊戲中「我們去脫衣舞廳，在車上一起性侵吧！」聊天室的成員大笑，朴姓友人更說『啊你不是現實中已經在做了嗎』，還看似炫耀的語氣說『我們這是電影啊！多想想5分鐘，就是沒有殺人而已，要被關的事情很多啊！」

▲鄭俊英揪朋友上演假想性犯罪，其他人吐槽：你已經在做了。（圖／翻攝自SBS）

對於女性迷姦、偷拍樣樣來，彼此還會傳授性愛教學，例如朴姓友人就說，「絲襪要從中間撕」，鄭俊英顆顆笑回答後說，「幫我拍影片」等，對話內容被公開後讓網民作噁。

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