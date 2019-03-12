ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

錦戶亮親口提「解散關八」　退團2大原因曝光！

記者陳芊秀／綜合報導

日本傑尼斯男星錦戶亮日前被爆要從「關八」退團，震驚大批粉絲。他向公司提供解散團體，雙方準備溝通到夏天就出現結論，12日退團原因也跟著曝光，令粉絲相當憂心。

▲▼錦戶亮 媒體聯訪。（圖／記者季相儒攝）

▲錦戶亮退團意志堅定，甚至提出「解散關八！」（圖／記者季相儒攝）

請繼續往下閱讀...

據日媒《日刊現代》報導，錦戶亮退團意志非常堅定，無論是傑尼斯的主管出面勸說，完全都不肯聽進去，徹底要求終止關八活動、解散，並向成員說：「小昂（澀谷昴）退團的時候，就已經全部結束了。」他執著的態度也讓公司放棄繼續說服。

錦戶亮退團的主要原因是想專心當演員，知情人士透露，他受到鈴木亮平和「V6」岡田准一影響很深，當見到鈴木亮平為戲增胖、減重，深受感動，加上師兄岡田准一開課教後輩殺陣動作、演技，因此想專心當演員。他2018年主演電影《羊之木》深獲好評，當時更用流暢英語面對外國記者，被問到是否進軍好萊塢，坦言：「我想挑戰！」

▲▼錦戶亮 媒體聯訪。（圖／記者季相儒攝）

▲錦戶亮受到岡田准一、鈴木亮平影響，想專心當演員。（圖／記者季相儒攝）

除了不想再當偶像，錦戶亮被爆和升任社長的瀧澤秀明不合，得知天團「嵐」宣布休團，感覺到「關八」未來壓力會很大，最後提出退團。有業界人士分析，他近年負面新聞和女性緋聞多，令負責人事管理的瀧澤秀明無法認同，認為繼續留下來沒有未來，不過也有日媒認為，他退團仍會續留傑尼斯，最後決定將會在近日內揭曉。

▲▼瀧澤秀明升格當傑尼斯社長。（圖／翻攝自官網／johnnys-net）

▲瀧澤秀明升格當社長，外傳不認同錦戶亮負面緋聞多。（圖／翻攝自官網／johnnys-net）

推薦閱讀

勝利8人老司機群組爆「有大咖女星私密片」　網解密看完：真的嚇到

勝利8人老司機群組爆「有大咖女星私密片」　網解密看完：真的嚇到

「在喪禮第一次見就做了」　鄭俊英多名老司機對話渣爆！

「在喪禮第一次見就做了」　鄭俊英多名老司機對話渣爆！

姜丹尼爾是導火線？YouTuber直指：勝利只是「大魔王」擋箭牌

姜丹尼爾是導火線？YouTuber直指：勝利只是「大魔王」擋箭牌

光熙看人眼光神準！　「勸世預言T.O.P、勝利、鄭俊英」韓網推爆

光熙看人眼光神準！　「勸世預言T.O.P、勝利、鄭俊英」韓網推爆

爆鄭俊英「老司機名單內幕」　6人是偶像兼Rapper..網驚：根本明示

爆鄭俊英「老司機名單內幕」　6人是偶像兼Rapper..網驚：根本明示

特／才剛挺過T.O.P呼麻　勝利退出止血「BIGBANG的時代過去了」

特／才剛挺過T.O.P呼麻　勝利退出止血「BIGBANG的時代過去了」

鄭俊英老司機群聊再爆！　「把女團當美食街在挑」批她是塊破布

鄭俊英老司機群聊再爆！　「把女團當美食街在挑」批她是塊破布

散播「鄭俊英偷拍片」被逮！崔姓偶像身份曝光　網驚：天啊是他！

散播「鄭俊英偷拍片」被逮！崔姓偶像身份曝光　網驚：天啊是他！

F雪球妹銷魂自拍！　一看身後「吊滿40個乾屍」…她笑：內臟都挖乾淨了

F雪球妹銷魂自拍！　一看身後「吊滿40個乾屍」…她笑：內臟都挖乾淨了

鄭俊英「偷拍女性私密片」傳好友炫耀　龍俊亨認有對話：我不在群組

鄭俊英「偷拍女性私密片」傳好友炫耀　龍俊亨認有對話：我不在群組

周杰倫「一家四口首度同框」　小周周正面入鏡Q炸！

周杰倫「一家四口首度同框」　小周周正面入鏡Q炸！

鄭俊英淫片群組傳「有當紅女偶像入鏡」　JYP、SM震怒回應了！

鄭俊英淫片群組傳「有當紅女偶像入鏡」　JYP、SM震怒回應了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

勝利8人老司機群組爆「有大咖女星私密片」　網解密看完：真的嚇到

「在喪禮第一次見就做了」　鄭俊英多名老司機對話渣爆！

姜丹尼爾是導火線？YouTuber直指：勝利只是「大魔王」擋箭牌

光熙看人眼光神準！　「勸世預言T.O.P、勝利、鄭俊英」韓網推爆

爆鄭俊英「老司機名單內幕」　6人是偶像兼Rapper..網驚：根本明示

特／才剛挺過T.O.P呼麻　勝利退出止血「BIGBANG的時代過去了」

鄭俊英老司機群聊再爆！　「把女團當美食街在挑」批她是塊破布

散播「鄭俊英偷拍片」被逮！崔姓偶像身份曝光　網驚：天啊是他！

F雪球妹銷魂自拍！　一看身後「吊滿40個乾屍」…她笑：內臟都挖乾淨了

鄭俊英「偷拍女性私密片」傳好友炫耀　龍俊亨認有對話：我不在群組

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

錦戶亮

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 李宗泫、崔鍾訓公司已失聯兩天！　鄭俊英麻吉「李、崔歌手」登熱搜
  2. 勝利群組內「俞利親哥」名字上熱搜！回應：正在接受調查
  3. 潘恆旭改口「聯絡行銷公司」找鄧紫棋　主辦二度打臉：沒收到！
  4. 71歲小戽斗簽放棄急救書「囑託妻3天拔管」：拖下去只是折磨
  5. 錦戶亮親口提「解散關八」　退團2大原因曝光！
  6. 《不推怎麼行》莎莎自稱「奶子炸大」　Andy老爹笑到煞氣
  7. 晨神好仙！林依晨薄紗透視白嫩美腿　甜讚老公好男人放閃
  8. 《黑澀會》薔薔爆疑豪宅開毒趴　本人回應了
  9. 鄭俊英淫片群組傳「有當紅女偶像入鏡」　JYP、SM震怒回應了！
  10. 本土劇男星禁止女兒看電視　「怕她們覺得爸爸是壞人！」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366