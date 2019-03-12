錦戶亮親口提「解散關八」　退團2大原因曝光！

記者陳芊秀／綜合報導

日本傑尼斯男星錦戶亮日前被爆要從「關八」退團，震驚大批粉絲。他向公司提供解散團體，雙方準備溝通到夏天就出現結論，12日退團原因也跟著曝光，令粉絲相當憂心。

▲錦戶亮退團意志堅定，甚至提出「解散關八！」（圖／記者季相儒攝）

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據日媒《日刊現代》報導，錦戶亮退團意志非常堅定，無論是傑尼斯的主管出面勸說，完全都不肯聽進去，徹底要求終止關八活動、解散，並向成員說：「小昂（澀谷昴）退團的時候，就已經全部結束了。」他執著的態度也讓公司放棄繼續說服。

錦戶亮退團的主要原因是想專心當演員，知情人士透露，他受到鈴木亮平和「V6」岡田准一影響很深，當見到鈴木亮平為戲增胖、減重，深受感動，加上師兄岡田准一開課教後輩殺陣動作、演技，因此想專心當演員。他2018年主演電影《羊之木》深獲好評，當時更用流暢英語面對外國記者，被問到是否進軍好萊塢，坦言：「我想挑戰！」

▲錦戶亮受到岡田准一、鈴木亮平影響，想專心當演員。（圖／記者季相儒攝）

除了不想再當偶像，錦戶亮被爆和升任社長的瀧澤秀明不合，得知天團「嵐」宣布休團，感覺到「關八」未來壓力會很大，最後提出退團。有業界人士分析，他近年負面新聞和女性緋聞多，令負責人事管理的瀧澤秀明無法認同，認為繼續留下來沒有未來，不過也有日媒認為，他退團仍會續留傑尼斯，最後決定將會在近日內揭曉。

▲瀧澤秀明升格當社長，外傳不認同錦戶亮負面緋聞多。（圖／翻攝自官網／johnnys-net）