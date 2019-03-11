鄭俊英偷拍私密照炫耀！還有一「崔姓歌手」也非法散布

記者吳孟庭／綜合報導

南韓天團BIGBANG勝利的「老司機群組」裡面，已被證實有歌手鄭俊英，在裡面偷拍女子性愛照片跟影片並分享，且裡面還有一位「龍」（용）姓歌手。而最新消息是一位「崔姓」歌手涉嫌流傳不雅影片，也讓網民好奇其身分。

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▲鄭俊英偷拍私密照炫耀。（圖／翻攝自鄭俊英IG）

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根據SBS電視台調查到的資料，裡面有勝利和鄭俊英等人的聊天室群組對話紀錄，報導指出鄭俊英2015年末先是和金姓友人炫耀跟某女生睡了，對方問「有影片嗎？」接著鄭就傳給他3秒簡短的性愛影片。

同時期，他去光顧「有小姐的按摩店」，也在那非法偷拍了女性的私密照、影片，並大喇喇與藝人朋友們分享。SBS表示，取得了2015年末共10個月期間的對話資料，顯示鄭俊英非法偷拍的照片或影片就多達10名被害人，這還只是電視台掌握的資料，還有可能有沒被發現的部分。

▲報導指稱還有一「崔姓歌手」也非法散布。（圖／翻攝自SBS）

SBS電視台報導，鄭俊英傳給其他聊天室，裡面包含藝人與非藝人，其中報導寫著「崔姓歌手」等藝人也涉嫌散布分享非法偷拍的影片或照片，據南韓「性暴力處決法」，偷拍者和流出者將會被判5年以下徒刑或罰款韓幣1000萬（約30萬元台幣）。