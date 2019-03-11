ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鄭俊英偷拍私密照炫耀！還有一「崔姓歌手」也非法散布

記者吳孟庭／綜合報導

南韓天團BIGBANG勝利的「老司機群組」裡面，已被證實有歌手鄭俊英，在裡面偷拍女子性愛照片跟影片並分享，且裡面還有一位「龍」（용）姓歌手。而最新消息是一位「崔姓」歌手涉嫌流傳不雅影片，也讓網民好奇其身分。

►更多【勝利】相關新聞

▲鄭俊英偷拍私密照炫耀！還有一「崔姓歌手」也非法散布。（圖／翻攝自鄭俊英IG）

▲鄭俊英偷拍私密照炫耀。（圖／翻攝自鄭俊英IG）

請繼續往下閱讀...

根據SBS電視台調查到的資料，裡面有勝利和鄭俊英等人的聊天室群組對話紀錄，報導指出鄭俊英2015年末先是和金姓友人炫耀跟某女生睡了，對方問「有影片嗎？」接著鄭就傳給他3秒簡短的性愛影片。

同時期，他去光顧「有小姐的按摩店」，也在那非法偷拍了女性的私密照、影片，並大喇喇與藝人朋友們分享。SBS表示，取得了2015年末共10個月期間的對話資料，顯示鄭俊英非法偷拍的照片或影片就多達10名被害人，這還只是電視台掌握的資料，還有可能有沒被發現的部分。

▲鄭俊英偷拍私密照炫耀！還有一「崔姓歌手」也非法散布。（圖／翻攝自SBS）

▲報導指稱還有一「崔姓歌手」也非法散布。（圖／翻攝自SBS）

SBS電視台報導，鄭俊英傳給其他聊天室，裡面包含藝人與非藝人，其中報導寫著「崔姓歌手」等藝人也涉嫌散布分享非法偷拍的影片或照片，據南韓「性暴力處決法」，偷拍者和流出者將會被判5年以下徒刑或罰款韓幣1000萬（約30萬元台幣）。

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

推薦閱讀

快訊／勝利IG親自發表聲明：我決定退出演藝圈

快訊／勝利IG親自發表聲明：我決定退出演藝圈

吃不胖神話GG！　45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」…網感動笑：老天還是公平的

吃不胖神話GG！　45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」…網感動笑：老天還是公平的

陳珮騏消失八點檔…認了「劃休止符」　曝背後原因：我無能為力

陳珮騏消失八點檔…認了「劃休止符」　曝背後原因：我無能為力

元元撞臉《玩很大》同台女神！　相似度99%網全看傻：根本雙胞胎

元元撞臉《玩很大》同台女神！　相似度99%網全看傻：根本雙胞胎

勝利私藏「20秒撿屍偷拍片」還回：ㄎㄎ！　8人老司機群組曝光…韓網氣炸

勝利私藏「20秒撿屍偷拍片」還回：ㄎㄎ！　8人老司機群組曝光…韓網氣炸

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

慟！追思會公開婚訊「她把我藏3年了」　江倩齡老公淚崩告白：心很痛

慟！追思會公開婚訊「她把我藏3年了」　江倩齡老公淚崩告白：心很痛

182帥哥愛上胖妹同學！　被告白12次奇蹟出現…「約會照」網暴動

182帥哥愛上胖妹同學！　被告白12次奇蹟出現…「約會照」網暴動

勝利涉性招待警方列嫌疑人　網挖出「GD兩年前警告」：真說中了！

勝利涉性招待警方列嫌疑人　網挖出「GD兩年前警告」：真說中了！

周孝安甜摟周曉涵玩親親！　曝已有「愛的結晶」

周孝安甜摟周曉涵玩親親！　曝已有「愛的結晶」

被郭宗坤打臉！柯以柔「心力交瘁」快垮　鬆口「退出演藝圈」真相

被郭宗坤打臉！柯以柔「心力交瘁」快垮　鬆口「退出演藝圈」真相

野生Max、Lucy現身台北動物園！　合照猴子石雕融化1.8萬人

野生Max、Lucy現身台北動物園！　合照猴子石雕融化1.8萬人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／勝利IG親自發表聲明：我決定退出演藝圈

吃不胖神話GG！　45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」…網感動笑：老天還是公平的

陳珮騏消失八點檔…認了「劃休止符」　曝背後原因：我無能為力

元元撞臉《玩很大》同台女神！　相似度99%網全看傻：根本雙胞胎

勝利私藏「20秒撿屍偷拍片」還回：ㄎㄎ！　8人老司機群組曝光…韓網氣炸

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

慟！追思會公開婚訊「她把我藏3年了」　江倩齡老公淚崩告白：心很痛

182帥哥愛上胖妹同學！　被告白12次奇蹟出現…「約會照」網暴動

勝利涉性招待警方列嫌疑人　網挖出「GD兩年前警告」：真說中了！

周孝安甜摟周曉涵玩親親！　曝已有「愛的結晶」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

勝利, 鄭俊英, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 贈獎／絕命鎮導演全新驚悚片《我們》　詭異笑容讓人「越看越毛」
  2. 鄭俊英偷拍私密照炫耀！還有一「崔姓歌手」也非法散布
  3. 彭紹宇影評／《滾滾紅塵》：母親與我同在21歲看這部電影
  4. 粉絲看不慣小麥膚色「修圖變超嫩白」　舒淇：你怎麼不去喜歡白人？
  5. 國民影帝「關掉車頭燈」夜飆150公里　撞爛2台百萬賓士車
  6. 王瞳代班衝高收視率「打強心針」　爸媽守電視「分工」講評
  7. 鄭俊英偷拍女性私密片傳勝利群組！　「男歌手爽看」姓氏曝光：龍
  8. 酸民嗆：見你揍一頓　陳冠希殺到約定地點「被放鴿子了」
  9. 張立昂蔡昌憲聲勢比較高　小鐘氣噗噗：不能被瞧不起！
  10. 獨家專訪／《東宮》編劇解密！　上元節原始劇本曝光「高甜完整版」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366