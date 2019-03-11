周孝安甜摟周曉涵玩親親！　曝已有「愛的結晶」

記者李欣容／台北報導

周曉涵、周孝安修成正果了！兩人在《必勝大丈夫》中步上紅毯，周曉涵穿上白紗露出小蠻腰，在現場大玩親親，大家都好奇開拍前他們爆出緋聞，殺青後真的有在一起嗎？周曉涵一聽就笑說：「我們在一起8年了。」周孝安也插話鬧說：「已經有一個小孩。」

▲▼周曉涵、周孝安劇中披婚紗 。（圖／三立提供）

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周曉涵這是第二次穿上婚紗禮服，笑說第一次是搶別人老公，但婚禮沒有結果，未來她心中的最完美的婚紗是大露背的蓬蓬裙，但她表示現在還沒結婚衝動，戀愛比較開心，要談結婚就40歲再說吧。

▲▼周曉涵、周孝安熱舞。（圖／三立提供）

《必勝大丈夫》在周曉涵與周孝安的浪漫婚禮中殺青，所有演員都換上正式禮服出席，導演還臨時發想，要每一對都show上一小段歌舞，周孝安很有自信的表示：「我跳舞還行！」

周曉涵則在網路找了一段影片，現場和周孝安練了起來，默契十足，周孝安還一直對她喊話，「我對你有信心！」

▲林昀希（左）、邱昊奇熱舞糗變《屍速列車》 。（圖／三立提供）

邱昊奇本來就是舞蹈高手，任何舞蹈都難不倒他，他和另一半林昀希大跳《黑色追緝令》中的扭扭舞，到最後卻都在亂扭，歪變《屍速列車》。



▲▼《必勝大丈夫》殺青 。（圖／三立提供）