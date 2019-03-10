A-Lin親姐姐被爆離婚！　立刻約老公出遊「瘋狂接吻放閃」

▲黃莉和老公放閃。（圖／好舒服音樂提供）

記者關韶文／台北報導

A-Lin親姐姐Luji黃莉拍攝新歌《之後》ＭＶ，特別邀請好友黃志瑋跨刀演出，飾演一對分居多年的夫妻，終於願意面對現實離婚。沒想到新聞曝光後，讓Luji黃莉與黃志瑋的私人訊息被灌爆了，紛紛打電話或訊息詢問究竟，Luji黃莉也只好趕緊攜著正牌老公曬恩愛以正視聽。



Luji黃莉的媽媽也在第一時間打電話關切：「你在做什麼？這樣對親家怎麼交代！」Luji黃莉的老公高華一是快煮麵品牌的創始人之一，新聞曝光後家族的人及公司同事紛紛慰問，讓高華一趕緊跟大家解釋「沒事，那只是MV劇情！」

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▲▼黃莉把握工作空檔約老公放假滑雪。（圖／好舒服音樂提供）

這趟旅遊本來是重修舊好之旅，沒想到成為「我們沒有離婚」的澄清之旅！原來因為在出國前Luji黃莉忙著新專輯的錄製及MV拍攝，連續很多天都半夜才回家，幾乎跟老公見不到面，兩人因此冷戰了許久，為此在發片前的空檔Luji黃莉特別安排了這趟行程，想彌補前陣子沒有做到的陪伴，也多點時間進行溝通，也確認老公是百分百支持Luji黃莉進軍歌壇的，只是希望Luji黃莉不要把自己累壞了。

Luji黃莉與老公高華一兩個人都喜愛戶外運動，平常喜歡衝浪冬天則喜歡滑雪，兩人之前就去過北海道的二世谷-留壽都，這是全球滑雪好手青睞的滑雪場，因為降雪量豐富所以是滑雪者的天堂，Luji表示：「還記得上一次一到滑雪場老公就跑出去滑雪整天見不到人影，而這一次可能受話題影響，擔心怕被大家誤會，反而多點時間留在身邊也是好事。」Luji黃莉就於5月5日在Leagcy開唱。

