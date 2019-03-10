ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

歌迷親送「7年相片集」搜集追星點滴　白安翻開超感動！

記者關韶文／台北報導

「創作才女」白安自3月9日、3月10日在廣州和香港連開兩場新專輯音樂分享會，滿足歌迷粉絲，開啟「春天的約會」，分享新專輯及背後的創作故事。廣州連日降雨，新專輯音樂分享會當日，大雨磅礴也不擾歌迷熱情，不少粉絲朋友從深圳、珠海冒雨趕來，最遠甚至有來自蘇州的朋友。

白安一出場，就收獲熱烈掌聲，與歌迷朋友熱情招呼後，先後演唱了《讓我逃離平庸的生活》、《離開後》、《我們的時代》、《鑽石》、《你愛我愛你》等新歌。被現場熱情感染的白安，有感而發，「才唱兩首歌，就覺得很熱！廣州的朋友們真的有好好聽我的新專輯，你們比我想像中更會唱，更熱情！」

▲▼白安。（圖／相信音樂提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼白安歌迷親送追星相片集。（圖／相信音樂提供）

▲▼白安。（圖／相信音樂提供）

與廣州的朋友們久別重逢，白安還應粉絲要求重溫《是什麽讓我遇見這樣的你》、《麥田捕手》經典曲目，多次引發全場大合唱，讓粉絲大呼過癮。在粉絲提問環節，犀利粉絲要求白安為到場的朋友即興創作一曲，白安「應考」有方，彈唱點燃現場熱情，笑聲連連。

▲▼白安。（圖／相信音樂提供）

▲▼白安把握工作空檔品嚐美食。（圖／相信音樂提供）

▲▼白安。（圖／相信音樂提供）

不少歌迷朋友和白安相約4月13日的廣州場「《1990s》我們的時代」春季巡演再見。白安也充滿感激，「感謝你們把我放進你們的生活。」有一位死忠粉更是帶來自己從2012年開始收集的白安照片集，為她翻閱一路走來的經歷。在廣州宣傳期間，自然也不忘享受饕餮大餐，認為「吃東西是認識一座城市最快的方式」的白安，在廣式一眾茶餐點中對蝦餃和蘿蔔糕情有獨鐘。

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

推薦閱讀

《超偶》《星光》《快樂幫》集合！　全都為了「他發片」

《超偶》《星光》《快樂幫》集合！　全都為了「他發片」

《超偶》男冠軍被「泰國按摩師摸蛋蛋」　結束還給錢！

《超偶》男冠軍被「泰國按摩師摸蛋蛋」　結束還給錢！

潘瑋柏被問「早洩經驗」恍神2秒　第4次聽懂全場笑了！

潘瑋柏被問「早洩經驗」恍神2秒　第4次聽懂全場笑了！

黃志瑋拿「離婚協議書」畫面曝光！　自嘲：小老婆很多

黃志瑋拿「離婚協議書」畫面曝光！　自嘲：小老婆很多

邵雨薇站台前男友：我傻眼！　張立昂對她唱《愛我別走》

邵雨薇站台前男友：我傻眼！　張立昂對她唱《愛我別走》

林俊傑：從小離開新加坡追夢！　「把負能量轉為動力」

林俊傑：從小離開新加坡追夢！　「把負能量轉為動力」

黃明志開「人才平台」　杜絕色情按摩：但可以私訊我！

黃明志開「人才平台」　杜絕色情按摩：但可以私訊我！

快訊／歌后「經濟、身體雙壓力」輕生！　議員破門：她在哭

快訊／歌后「經濟、身體雙壓力」輕生！　議員破門：她在哭

台灣練習生從南韓回來！　「頂零下6度」狂跳60次

台灣練習生從南韓回來！　「頂零下6度」狂跳60次

潘瑋柏被問「早洩經驗」恍神2秒　第4次聽懂全場笑了！

潘瑋柏被問「早洩經驗」恍神2秒　第4次聽懂全場笑了！

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我歌嗎」她答不出

女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我歌嗎」她答不出

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我歌嗎」她答不出

空等2小時…觀眾喊「退票！」　鄧紫棋直播揭延遲內幕

高雄請不到鄧紫棋！　潘恆旭忍1個月才說「貪財」內幕：他們要錢

周杰倫炫億級限量馬王！　車庫「停滿夢幻超跑」…黑人一看傻眼：超狂

宋智孝一口氣喀擦20cm長髮！　剪成「及肩短髮」激美飄仙氣

鄧紫棋90度鞠躬道歉了！　演唱會「全場空等2小時」原因曝光

當場給難看！男友自豪：持久力第1名　曾智希「聳肩冷笑」回家GG了

隋棠兒子近照曝光！2個月大Olie「暴風成長」網看傻：長得好成熟

白癡公主「眼凸、吃不胖」疑甲狀腺異常！　抽血檢查結果出爐

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

白安, 相信音樂新聞

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 沉默1天…江倩齡姐姐說話了！　閨蜜揭「她未完心願」
  2. 潘恆旭批貪財…鄧紫棋工作人員回應了！　「從頭到尾沒接到電話」
  3. 有帥哥突然在我家裡！　張柏芝一看驚呆「居然是兒子」曝身高差
  4. 邱宇辰市場殺價被打槍　老闆「放生」後糗回頭掏錢
  5. 電影院買爆米花⋯抬頭一看「店員是驚奇隊長本人」　網推爆：太幸運
  6. A-Lin親姐姐被爆離婚！　立刻約老公出遊「瘋狂接吻放閃」
  7. 「超暖女神」突襲流浪狗之家　粉絲驚喜合照：是太妍！
  8. 歌迷親送「7年相片集」搜集追星點滴　白安翻開超感動！
  9. P圖露餡！　瑤瑤「冒出尖下巴、超挺山根」網驚：原來她平常修很大
  10. 許書豪面子很大！　請到蕭敬騰合作竟只讓他「合音副歌」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366