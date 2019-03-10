歌迷親送「7年相片集」搜集追星點滴　白安翻開超感動！

記者關韶文／台北報導

「創作才女」白安自3月9日、3月10日在廣州和香港連開兩場新專輯音樂分享會，滿足歌迷粉絲，開啟「春天的約會」，分享新專輯及背後的創作故事。廣州連日降雨，新專輯音樂分享會當日，大雨磅礴也不擾歌迷熱情，不少粉絲朋友從深圳、珠海冒雨趕來，最遠甚至有來自蘇州的朋友。

白安一出場，就收獲熱烈掌聲，與歌迷朋友熱情招呼後，先後演唱了《讓我逃離平庸的生活》、《離開後》、《我們的時代》、《鑽石》、《你愛我愛你》等新歌。被現場熱情感染的白安，有感而發，「才唱兩首歌，就覺得很熱！廣州的朋友們真的有好好聽我的新專輯，你們比我想像中更會唱，更熱情！」

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▲▼白安歌迷親送追星相片集。（圖／相信音樂提供）

與廣州的朋友們久別重逢，白安還應粉絲要求重溫《是什麽讓我遇見這樣的你》、《麥田捕手》經典曲目，多次引發全場大合唱，讓粉絲大呼過癮。在粉絲提問環節，犀利粉絲要求白安為到場的朋友即興創作一曲，白安「應考」有方，彈唱點燃現場熱情，笑聲連連。

▲▼白安把握工作空檔品嚐美食。（圖／相信音樂提供）

不少歌迷朋友和白安相約4月13日的廣州場「《1990s》我們的時代」春季巡演再見。白安也充滿感激，「感謝你們把我放進你們的生活。」有一位死忠粉更是帶來自己從2012年開始收集的白安照片集，為她翻閱一路走來的經歷。在廣州宣傳期間，自然也不忘享受饕餮大餐，認為「吃東西是認識一座城市最快的方式」的白安，在廣式一眾茶餐點中對蝦餃和蘿蔔糕情有獨鐘。