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方季惟慶生趴60歌迷搬「這台」　她超嗨「手癢」狂扭

記者林彥君／台北報導

「軍中情人」方季惟11日將過生日52歲生日，昨（9日）來自新加坡、馬來西亞、印尼、澎湖及台灣各地等60位歌迷齊聚台北，提前幫她慶生。童心未泯的方季惟，每看到扭蛋機就會控制不住「手癢癢」，歌迷直接搬出了一台扭蛋機，要送方季惟，讓她大扭特扭。

▲▼方季惟。（圖／經紀人提供）

▲方季惟提前慶生。（圖／經紀人提供）

方季惟只要到日本旅行，就會投幣扭蛋，特別喜歡拆開禮物的感覺，每次旅行都會帶一堆戰利品，分送給身邊的好友們，對她來說，扭蛋就能讓她感受到簡單的幸福。

在慶生會上，除五六年級的歌迷帶著小孩出席，還有人打從娘胎就開始聽方季惟音樂歌曲，年齡層橫跨兩代，方季惟的生日願望，就是祝福聚在一起的各位朋友們，大家都能夠身體健康。

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▲▼方季惟。（圖／經紀人提供）

▲方季惟的歌迷送她扭蛋機。（圖／經紀人提供）

方季惟19歲就被媽媽安排相親，至今一直沒遇到「對的人」，曾在節目錄影前透露，自己是「外貌協會」，只接受大她1、2歲的男伴，笑說：「小鮮肉真的沒辦法，年紀太大我還要幫忙推輪椅。」

曾有男粉絲到龍山寺拜拜後，在路上聽到方季惟的歌，認為方季惟是真命天女，私訊向她告白，方季惟當下不知道要怎麼回應，笑說：「我學佛，從龍山寺走出來的人感覺有點連結。」

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