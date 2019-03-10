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蔡逸帆老公「角色扮演」逼真硬來　她遭恐嚇狂哭中斷

記者林彥君／台北報導

前主播蔡逸帆和何嘉文日前上衛視中文台《一袋女王》分享人妻的艱辛，蔡逸帆說多年前曾和老公玩角色扮演，老公要演出侵入民宅的小偷，看上躺在床的性感貴婦的角色，在蔡逸帆等到快睡著時，老公衝進房間「言詞恐嚇」後硬來，過程太逼真，讓蔡逸帆當場嚇哭，進行到一半就中斷。

▲▼蔡逸帆。（圖／翻攝自Facebook／蔡逸帆 - 甜心媽咪）

▲蔡逸帆（右）上節目分享人妻經驗。（圖／翻攝自Facebook／蔡逸帆 - 甜心媽咪）

蔡逸帆在節目中，抱怨老公對朋友使命必達到過頭，有次一家人到美國過年，老公邀她一起去逛OUTLET，一到商場老公就邀她先去逛美國知名內衣品牌逛，蔡逸帆心想「老公是不是又想使壞？」沒想到老公秀出手機款式照片，才知道老公是要幫朋友的老婆買內衣，一次要買十幾件，還要蔡逸帆幫忙試穿，花了一個多小時。

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蔡逸帆在回程時越想越氣，在車上跟老公抱怨對方這樣太過分，沒想到老公竟說女人家就是小心眼，讓蔡逸帆氣到發抖，在美國漫無人煙的公路上，當場要老公停車，她立刻下車，但一下車發現天氣很冷，蔡逸帆馬上後悔，最後還是上車和老公冷戰。

▲▼蔡逸帆。（圖／翻攝自Facebook／蔡逸帆 - 甜心媽咪）

▲蔡逸帆。（圖／翻攝自Facebook／蔡逸帆 - 甜心媽咪）

何嘉文說因為老公從小就是運動員，所以體力旺盛，加上看了各式各樣的「教學影片」想身歷其境，所以配合度高的何嘉文就會準備很多種「裝備」，包含性感睡衣、護士服、空姊服、老師各式各樣角色扮演的戲服，何嘉文扮演的角色超過十個以上，讓巴鈺笑說：「我要跟妳學習，不然我在家只會扮演按摩院的38號小姐。」

▲▼陳櫻文（左起）、何妤玟、何嘉文、巴鈺、曾國城、蔡逸帆、甄莉。（圖／衛視中文台提供）

▲陳櫻文（左起）、何妤玟、何嘉文、巴鈺、曾國城、蔡逸帆和甄莉。（圖／衛視中文台提供）

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