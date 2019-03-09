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空等2小時…觀眾喊「退票！」　鄧紫棋直播揭延遲內幕

記者傅家妤／綜合報導

歌手鄧紫棋9日晚間在澳門開唱，沒想到卻發生舞台的升降台機關故障，舞台螢光幕上寫著：「器材出現技術故障，為保障演出人員安全順利進行演出，大會現正搶修中。」原本預計8點開始的演出，延遲到10點，為了安撫在場粉絲，鄧紫棋也特地在社群網站上開直播與大家互動，並解釋是舞台吊臂失靈，才導致延遲。

▲▼鄧紫棋。（圖／翻攝自Facebook／鄧紫棋）

▲鄧紫棋直播。（圖／翻攝自Facebook／鄧紫棋）

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鄧紫棋原本預計於晚間8點開唱，無奈未開場就遇到器材故障，據香港《蘋果日報》報導，現場有觀眾看到延遲聲明後，開始大喊要求「退票！」現場一陣騷動，後來鄧紫棋也隨即在臉書上開直播，與粉絲互動，希望可以安撫在場的觀眾。

▲▼鄧紫棋。（圖／翻攝自Facebook／鄧紫棋）

▲▼鄧紫棋。（圖／翻攝自Facebook／鄧紫棋）

▲鄧紫棋澳門演唱會舞台器材壞了。（圖／翻攝自Facebook／鄧紫棋）

鄧紫棋在直播中解釋，舞台上的兩條吊臂失靈，導致升降台無法啟動，「其實我原本有想過，這兩條東西壞了，我還是可以照唱，但問題是這兩條東西比我還高，這兩條東西動不了，我走出去（觀眾）看不到我，真的很嚴重！」她無奈表示自己被困在後台也等了很久，也非常想趕快出去表演，但礙於器材壞了，只能等待。

▲▼鄧紫棋。（圖／翻攝自Facebook／鄧紫棋）

▲▼鄧紫棋。（圖／翻攝自Facebook／鄧紫棋）

▲鄧紫棋直播中帶大家參觀後台。（圖／翻攝自Facebook／鄧紫棋）

後來，鄧紫棋還在直播中帶著大家參觀後台，連更衣間、餐廳都去了一遍，隨後因為心疼觀眾在外面苦等，還即興寫出一首歌送給大家。不少歌迷看了以後也在留言中安慰，「知道妳也不想的，安全第一」、「我們永遠支持妳」，非常貼心。

▼鄧紫棋直播。（影片／取自Facebook／鄧紫棋，如遭刪除請見諒。）

 

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