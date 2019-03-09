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謝金燕狠逼問：女友是空姐？失控脫稿潘瑋柏傻了..羅志祥台下躺槍

記者盧薇淩／台北報導

「亞洲唱跳天王」潘瑋柏《Alpha創使者世界巡迴演唱會》9日終於唱回台北小巨蛋，現場萬人滿座，唱到《王者之聲》時，平常只在跨年夜才現身的女神謝金燕突然登場，全場尖叫聲破表。「姐姐」除了穿著火辣登台，說話也十分「火辣」，突然連環逼問潘瑋柏：「女朋友到底是不是空姐？空姐會嫌你胖嗎？空姐知道你瘦了嗎？」一連串脫稿演出，讓潘瑋柏驚嚇連連冒汗直喊：「不是，妳怎都沒照稿來呀！」

▲▼謝金燕出席潘瑋柏創使者小巨蛋演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲謝金燕擔任潘瑋柏演唱會嘉賓。（圖／記者張一中攝）

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謝金燕在潘瑋柏唱到《王者之聲》時出場，歌曲混入《姐姐》，電音舞曲馬上讓全場嗨翻。潘瑋柏透露，《王者之聲》本就想加入女「聲」，姊姊又是女王，便找她來合作，謝金燕說：「今天很開心，但也可以滿足我的好奇心，我想現場看一下，到底有沒有鄧紫棋說的這麼胖？」謝金燕接著又火辣提問，「到底有沒有女朋友？我也想知道，女朋友到底是不是那個空姐？」笑稱今天本想穿空姐服到場，但因外面下雨，還是穿著雨衣方便。

▲▼潘瑋柏創使者小巨蛋演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲潘瑋柏在小巨蛋舉行演唱會。（圖／記者張一中攝）

潘瑋柏被問到不知如何回答，但也急忙解釋：「不是，因為我們常常飛來飛去，都會碰到空姐，很正常啊，這邊有空姐、那邊也有空姐，哇～這麼多空姐。」沒想到謝金燕依然不放過他，「那空姐會嫌你胖嗎？」全場笑翻。

謝金燕穿著火辣緊身泳衣登場，台下歌迷喊「脫掉」，潘瑋柏笑說：「不是杜德偉場子，不要亂叫什麼脫掉！」接著換謝金燕拱潘瑋柏脫掉，他則說：「其實過年回來我照鏡子哭了，真的是圓的，到現在還是不能脫。」謝金燕聽了又問，「那空姐知道你這兩天，瘦了2公斤嗎？」潘瑋柏激動說：「我這禮拜瘦了8公斤！」

▲▼謝金燕出席潘瑋柏創使者小巨蛋演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲潘瑋柏和謝金燕火辣共舞。（圖／記者張一中攝）

謝金燕除了逼問「空姐」，還提到金曲獎，又戳了潘瑋柏痛處。她安慰：「你不用難過啦，小豬（羅志祥）也沒得金曲啊！」恰巧小豬坐在台下看演唱會，簡直「躺著也中槍」，潘瑋柏笑說：「他本人有來耶！金曲不重要，帶來最嗨的現場最重要。」他被火辣提問逼問到難以招架，頻頻暗示謝金燕下台，被虧「你在趕客人嗎？」但兩人都認為彼此的音樂性合拍，希望未來能合作，謝金燕說：「我合作過五月天、JJ，他們都想跟姐姐組團，但誰想跟他們組團，他們這麼會唱！」解釋潘瑋柏專長是饒舌，「你rap這麼好，我就負責唱。」

▲▼謝金燕出席潘瑋柏創使者小巨蛋演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼潘瑋柏被謝金燕超直白逼問。（圖／記者張一中攝）

▲▼潘瑋柏創使者小巨蛋演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼潘瑋柏創使者小巨蛋演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼謝金燕出席潘瑋柏創使者小巨蛋演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼謝金燕出席潘瑋柏創使者小巨蛋演唱會。（圖／記者張一中攝）

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謝金燕, 潘瑋柏, 羅志祥, 愷樂

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