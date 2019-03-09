謝金燕超緊身衣「內側三角洲」全露！合唱潘瑋柏..轉身再送屁股蛋

記者盧薇淩／台北報導

「亞洲唱跳天王」潘瑋柏《Alpha創使者世界巡迴演唱會》從北京起跑，一路唱至深圳、成都、南寧共11大城市，粗估票房進帳約2.5億元。台北歌迷苦等11個月後，潘瑋柏9日終於三度唱回台北小巨蛋，現場萬人滿座，唱到《王者之聲》時，平常只在跨年夜才現身的女神謝金燕突然登場，全場尖叫聲破表。





▲謝金燕擔任潘瑋柏演唱會嘉賓。（圖／記者張一中攝）

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演唱會回到台北場次，新增3D懸浮三角燈光，更特設LED延伸舞台、360度環型空中「無重力」纜車。此外，還保密到家邀請「電音女王」謝金燕驚喜現身，在《王者之聲》加入《姐姐》混音版，源自於潘瑋柏在創作《王者之聲》時，就想加入一個女「聲」，如今在演唱會達陣，腦中第一個就想到謝金燕，「這次演唱會找女王『姐姐』，是最勝任的。這首歌表現的非常非常好。」

▲謝金燕唱到高跟鞋脫落。（圖／記者張一中攝）

謝金燕9日穿著透明雨衣登場，裡頭是超緊身泳衣，開高岔到大腿根部辣曬「三角地帶」，曬出超長腿，轉身一看，背後挖空更展現翹臀，連她自己都笑說：「後面的風景好像比較好齁？」潘瑋柏則笑說：「那我走到後面看一下。」她和潘瑋柏對唱時近距離對視，隨後和潘瑋柏牽著手走到舞台前方，ending pose時兩人距離5公分定格對看20秒，最後潘瑋柏笑場破功。

▲謝金燕穿著緊身泳衣登場。（圖／記者張一中攝）

潘瑋柏身穿特別替台北場訂製的火紅刺繡戰袍，在澎湃火海中霸氣開場，在雷射及網型LED特效中，從舞台中搭升降台升至3層樓高登台，接著率12名舞者唱跳《Coming Home》揭開序幕，隨後再獻上《第三類接觸》、《硬鬧》等舞曲，最後是3D懸浮三角「Alpha」燈光秀。

演唱會緊扣「誕生」、「Happiness(幸福)」、「Love(愛)」「Alpha（創使者）」和「Persistence（堅持）」，他穿上浪漫的粉紅大衣，演唱《愛上未來的你》、《打呼》、《不得不愛》等情歌，也從《謝謝》、《忘記擁抱》、《轉機》、《路太彎》等歌曲，帶領大家「致青春」回憶。

▲謝金燕難得現身助陣潘瑋柏。（圖／記者張一中攝）