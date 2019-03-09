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男性友人約「橋下告白」　安心亞爽約他竟等整晚

記者李欣容／台北報導

安心亞在電視劇《你有念大學嗎？》被禾浩辰告白，沒想到安心亞卻以為他是「中邪」，帶他到廟裡拜拜。安心亞自爆私下也有類似經驗，曾有很好的男性友人約她晚上橋下碰面，她卻以為對方在開玩笑沒赴約，隔天才知道他在橋下等了她整夜。

▲▼ 安心亞帶禾浩辰去拜拜 。（圖／三立提供）

▲安心亞（右）劇中帶禾浩辰（左）去拜拜 。（圖／三立提供）

劇中陽副總（禾浩辰 飾）鼓足勇氣告白，卻被常可艾（安心亞 飾）當成中邪，變成一句玩笑話，安心亞表示自己也幹過這種事，之前有一個像兄弟般要好的男性朋友，晚上約她到橋下說話，安心亞不以為意，認為對方在開玩笑便回家睡覺沒赴約，結果隔天才發現對方在橋下等了她一個晚上。

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▲▼ 安心亞帶禾浩辰去拜拜 。（圖／三立提供）

▲安心亞自認戀愛雷達很準。（圖／三立提供）

除此之外，還曾有位男生半夜3、4點打電話給她，明明聽得出來她已經半夢半醒，卻還堅持告白，安心亞傻眼，「我躺在床上狂翻白眼，想說都已經跟你說我睡著了，還要繼續說！」

▲▼ 安心亞帶禾浩辰去拜拜 。（圖／三立提供）

▲禾浩辰（左）自認不懂女人心，有喜歡的人也不敢亂告白。（圖／三立提供）

禾浩辰自認摸不透女人心，不敢亂示愛，一定要百分之百確定對方也喜歡自己才敢出招，他曾在下課後牽著腳踏車陪喜歡的女生走回家，默默牽起她，一句話也沒說就自然地在一起了。被問若對象是安心亞，會怎麼告白？禾浩辰突然認真，「先煮一頓飯邀請她一起吃，最後再準備一張卡片跟她告白！」

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安心亞, 禾浩辰, 你有念大學嗎

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