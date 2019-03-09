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《棒棒堂》合體開唱有譜？　王子「一句話」吐6棒感情

記者李欣容／台北報導

邱勝翊（王子）日前在臉書貼出和《棒棒堂》合體照片，引來粉絲熱烈討論，下個月將舉辦生日音樂會，他透露會邀請嘉賓，《棒棒堂》成員也在名單中，「但是不是全部就不一定，畢竟阿緯現在要帶孩子。」坦言現在6人要聚在一起就很不容易了。

▲▼王子、歐陽妮妮出席chocolaBB美妍特調體驗記者會。（圖／記者張一中攝）

▲▼王子（右）、歐陽妮妮出席chocolaBB美妍特調體驗記者會。（圖／記者張一中攝）

王子今和歐陽妮妮出席Chocola BB記者會，聊到先前6棒聚會一事，「是威廉約的，他就是我們大家的和事佬，我們能一起吃飯，已經是突破了。」被問是否有機會合體開唱？他語帶保留，「希望朝這個目標去前進。」下個月的生日音樂會也有邀約6棒成員。

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王子認為，6棒成員中改變最多的是他自己，「他們那時候年紀都比較大一點，我是真的從很小到現在30歲，覺得現在比較沈穩。」

▲▼王子出席chocolaBB美妍特調體驗記者會。（圖／記者張一中攝）

▲王子邀約6棒出席下個月的生日音樂會。（圖／記者張一中攝）

王子和妮妮因合作電影《畢業旅行笑翻天》成為好友，平均1個月會見2到3次面，但最近兩人都忙，許久未見，他一見妮妮就說她胖不少，妮妮卻反攻王子，「他什麼都不吃，他做仙！」

王子則說，「我很不喜歡吃很飽的感覺，很不喜歡，6、7分我就不想再吃了。」如此有自制力，眾人好奇他會不會也同樣要求女友鄧麗欣？王子搖頭，「她飲食算正常吧，我不會要求她。」

▲▼王子、歐陽妮妮出席chocolaBB美妍特調體驗記者會。（圖／記者張一中攝）

▲王子女友獲得妮妮認證。（圖／記者張一中攝）

妮妮最近趕拍《腦波小姐》，爆料鄧麗欣會帶著自己的飲料品牌探班，「我很喜歡她，對我很好，他們對我來說就是哥哥、姊姊。」語畢她突然轉向王子，「這可以說吧，如果有不能說的記得跟我講。」逗笑眾人。

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王子, 邱勝翊, 歐陽妮妮, 棒棒堂, 鄧麗欣

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