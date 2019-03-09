獨／小蠻1週狂瘦3kg　公開「吃超飽菜單」聚餐也不怕

記者李欣容／台北報導

王承嫣（小蠻）從節目《我愛黑澀會》出道，甜美外型和高挑身材一直都是她的優勢，近年她在舞台劇、戲劇圈都有亮眼成績，只是今年過年太放鬆，讓體重直直上升，她下定決心鏟肉，靠著將澱粉換成麥片，一週就減掉3公斤。

▲▼小蠻一星期瘦3公斤 。（圖／相親相愛工作室提供、翻攝自Instagram／lilu.s_wang）

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小蠻的減重秘訣中，僅是將日常生活中的澱粉換成沖泡式麥片，加上無糖優格，若想增加飽足感，可以再加些玉米片，但菜、肉也都照吃，完全沒餓到自己，朋友聚會也照常。

▲小蠻和朋友聚會照常，不吃澱粉。（圖／翻攝自Instagram／lilu.s_wang）

小蠻一直都有健身習慣，「但如果只增肌，不減脂，會看起來很大隻，所以我現在就是有在減脂。」但小蠻因為心臟不好，沒辦法跑步，她笑說，只要一站上跑步機，就會按下「胖子模式」，靠著增加坡度快走的方式燃脂，一個循環是20分鐘，3次循環後完成有氧運動。

小蠻曾在IG分享剛出道時很瘦的照片，雖然當時身材看上去很好，但她說，「那時候身體很不好，很瘦啊，又不運動，吃很少。」現在她不只要瘦，還要瘦得健康。

▲小蠻常在IG分享運動照。（圖／翻攝自Instagram／lilu.s_wang）

小蠻今年和男友邵翔成立工作室，對公司的事情親力親為，坦言今年除了拍戲外，也希望能主持節目，除了美妝類型，舉凡遊戲類、外景她都想嘗試，若能帶上貓貓狗狗一同走出戶外更好。

▲小蠻愛動物，家中也養了許多隻貓 。（圖／翻攝自Instagram／lilu.s_wang）