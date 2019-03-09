王淨雨中慘摔雙腿掛彩　冷到皮皮挫靠「烤地瓜機」取暖

記者李欣容／台北報導

王淨、張庭瑚主演2019年新版《愛情白皮書》今（9日）首播，兩人第一集就有吻戲，其中一場雨中重逢，看似唯美但拍攝時王淨因為要對天怒吼，接了滿嘴的雨水，拍完後忍不住跑到便利商店裡的「烤地瓜機」旁取暖。

▲▼ 王淨與張庭瑚第一集就有吻戲.。（圖／東森提供）

請繼續往下閱讀...

雖然首集就是吻戲，但其實是開拍後兩個月後才拍的，王淨和張庭瑚都已經很熟了，不怕尷尬，張庭瑚還想吃口味重的食物整王淨，但王淨卻看到他轉身刷牙、吃口香糖，私下還是很紳士的。

▲王淨雨中慘摔。（圖／東森提供）

張庭瑚和王淨還有場雨中的重逢戲，唯美畫面未播就先引起討論，不過實際拍攝時，兩人卻只覺得冷得要死，尤其王淨還要抱著一大箱東西來回摔倒，第二天腿上都是瘀青，現場根本浪漫不起來。

▲王淨耐不住雨中寒冷。（圖／東森提供）

王淨笑說：「我那時整整拍了2、3個小時的雨戲，還因為要對天大吼不斷用嘴接水，才拍到第2顆鏡頭就發抖到無法拍攝，先到旁邊便利商店的烤地瓜機旁邊，取暖了至少10分鐘才比較好。」

▲李國毅在劇中特別演出.。（圖／東森提供）

而李國毅這次在劇中特別演出，飾演知名律師，是張庭瑚的前輩，也是新版《愛情白皮書》中增加的全新角色，雖然兩人是第一次合作，但私下其實已有多年交情。

▲李國毅（左）和張庭瑚是舊識，但卻是第一次在戲劇中合作.。（圖／東森提供）

張庭瑚表示，「國毅哥對戲前都會主動來找我對詞，幫我舒緩緊張的情緒，是非常照顧我的前輩。」甚至有場戲他們討論過後決定對調台詞，現場重背，專業術語讓張庭瑚背起來吃力直喊苦，是他NG最多的一場戲。

張庭瑚、王淨在新版《愛情白皮書》中詮釋當年余文樂、楊丞琳演出的角色，劇情從主演們大學畢業後5年出發，從大學相識的「明日會」5人好友，在出社會多年後再次相聚所發生的故事，將於3月9日台視晚間10點、3月10日東森綜合32頻道首播。