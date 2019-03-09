蔡淑臻李沛旭前世相戀　命理師沈嶸曝「危機緣→善緣」

記者許逸群／台北報導

蔡淑臻與李沛旭愛情長跑8年，日前傳出情變，擁有「神明代言人」稱號的命理師沈嶸表示，他們在認識交往之初就是「危機緣」，在價值觀、人生觀及背景都有極大的差異，對未來的認知不同，至今已經逐漸走到「無緣」，不過如果關係維持良好，還是能成「善緣」，做彼此瞭解的朋友，但愛情已經消散。

▲蔡淑臻與李沛旭交往已8年之久。（圖／記者黃克翔攝）

蔡淑臻與李沛旭的感情狀況未明，命理師沈嶸為兩人通靈，表示他們有前世為戀人，相戀5到6年的時間，男方非常盡心地對待女方，但無法滿足女方內心的渴望，故始終無法下定決心走向婚姻。兩人這世再度相遇，命理師沈嶸表示，男方付出真愛，但女方對感情缺乏安全感，覺得力不從心。沈嶸建議，最適合兩人的關係就是成為朋友。

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▲命理師沈嶸表示「沛臻」在前世就是戀人。（圖／取自沈嶸臉書）

蔡淑臻與李沛旭一直沒有步入婚姻的喜訊，最近更是爆疑似有第三者介入，兩人在這個月來也都未曾出面，唯有李沛旭曾發文「這8年的日子謝謝妳，我尊重妳想要的自由和選擇，並祝福妳」，但隨即又澄清「我們很好」，讓外界捉摸不定。究竟兩人的目前的狀況為何，恐還是得等到蔡淑臻本月26日出席宣傳活動受訪才能得知。