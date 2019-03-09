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佘詩曼新戲搭黃曉明演夫妻！　還有「電影大咖」…演員名單曝光

記者許皓婷／綜合報導

《延禧攻略》播出後爆紅，掀起宮鬥劇熱潮，幕後的成功推手製作人于正，又將推出新劇《鬢邊不是海棠紅》，更沿用《延禧》的幕後原班人馬打造，演員陣容更是大咖雲集，在網路上掀起一陣熱議。

▲《鬢邊不是海棠紅》。（圖／翻攝自微博／《鬢邊不是海棠紅》）

▲《延禧》製作人于正打造新劇《鬢邊不是海棠紅》。（圖／翻攝自微博／《鬢邊不是海棠紅》）

《鬢邊不是海棠紅》8日公布演員名單，除了有確定的黃曉明、尹正之外，還有佘詩曼、黃聖依，官方更釋出多張劇照，可見佘詩曼的民國時期打扮，造型驚艷又吸睛，盤頭的氣質造型，充滿貴氣，據悉，她更將與黃曉明搭檔演出夫妻。

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▲《鬢邊不是海棠紅》。（圖／翻攝自微博／《鬢邊不是海棠紅》）

▲《鬢邊不是海棠紅》。（圖／翻攝自微博／《鬢邊不是海棠紅》）

▲《鬢邊不是海棠紅》。（圖／翻攝自微博／《鬢邊不是海棠紅》）

▲《鬢邊不是海棠紅》由黃曉明、佘詩曼主演。（圖／翻攝自微博／于正）

大陸女星黃聖依2004年演出周星馳電影《功夫》，以啞巴妹「阿芳」一角一炮而紅，成為「星女郎」，她在新劇《鬢邊不是海棠紅》中將顛覆形象、突破自我，演出英姿颯爽的女土匪「古大犁」。

▲《鬢邊不是海棠紅》。（圖／翻攝自微博／《鬢邊不是海棠紅》）

▲《鬢邊不是海棠紅》黃聖依演出土匪「古大犁」。（圖／翻攝自微博／于正）

《鬢邊不是海棠紅》由熱門同名網路小說改編，被網友期待成為電視劇版《霸王別姬》，該劇以獨特視角，還原了民國動蕩歲月中最真實的京風國韻和家國情懷。電視版則以商細蕊一心想將戲曲發揚光大，在愛國富商程鳳台的幫助下，在北平建樓、栽培京劇人才，直到日軍襲來，一行人為了保家衛國，放下人生目標投入軍旅，為了保護藝術奉獻己身。

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延禧攻略, 鬢邊不是海棠紅, 黃曉明, 佘詩曼, 黃聖依

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