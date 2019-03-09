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拍一半導演「接力懷孕」！一手奶瓶、一手攝影…花5年生出愛的結晶

▲▼《祝我好好孕》。（圖／海鵬提供）

▲《祝我好好孕》記錄了許多孕婦與助產士的故事。（圖／海鵬提供）

記者林映妤／台北報導

首部鼓勵女性「笑著生孩子」的國片《祝我好好孕》，藉多位孕婦與助產士的故事，帶領觀眾分享生命誕生的喜悅。該片歷時5年拍攝，深入多名產婦生兒育女的人生，2位女導演蘇鈺婷、陳育青，竟也感染這份幸福、陸續在拍攝期間升格成為人母！

《祝我好好孕》描述有別於在醫院產房的制式生產，現今許多婦女選擇了在家自然產，不僅能以最接近自然的方式生孩子，還能與家人一同迎接新生命的到來，更助家人情感的凝聚。

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由於2位導演在拍攝途中接連懷孕，工作又沒法中斷，2人於是通力合作、輪流掌鏡拍攝，常常自己挺著大肚子，火速趕往產房拍別人生孩子；更曾一手執奶瓶、一手掌攝影機，在手忙腳亂中完成拍攝。最好笑的是，陳育青有次拍攝時，揹著的貝比竟突然醒來，她只得臨機應變、立刻餵奶來「消音」，貝比「呀呀」畫外音，才沒干擾到拍攝，讓她大嘆：「拍電影比生孩子還難！」

▲▼《祝我好好孕》。（圖／海鵬提供）

▲《祝我好好孕》導演蘇鈺婷、陳育青在拍攝過程也懷孕了。（圖／海鵬提供）

費時5年拍攝的紀錄電影《祝我好好孕》描述一名芳療師孕婦琬婷，雖因腹中寶寶胎位不正，且夫家求子心切，她仍極力爭取在家自然生產的機會；另一名孕婦詩薇，則在助產師協助下，在家中與丈夫、女兒一同迎接貝比誕生，雖然數月後貝比離她而去，卻也讓她決定投入陪產義工行列。

相較一般人「不能讓小孩看到生產」的觀念，導演蘇鈺婷、陳育青卻完全不這麼認為。片中孕婦在家人陪伴下生產，即使2、3歲的孩子都對弟妹的到來充滿著期待，不僅不會哭鬧爭寵，甚至會對弟弟妹妹更呵護備至，也對自己生命有了更多認知，收獲超乎一般想像。

為讓更多人感受喜悅，《祝我好好孕》自8日起在募資平台上籌募電影上映資金，希望能獲得觀眾一臂之力，傳遞出溫暖感人的正面力量。電影預計6月6日在戲院上映，並提前於5月舉行全台4地6場的募資首映。

▲▼《祝我好好孕》。（圖／海鵬提供）

▲▼《祝我好好孕》鼓勵2、3歲小孩接觸媽媽生產這件事。（圖／海鵬提供）

▲▼《祝我好好孕》。（圖／海鵬提供）

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