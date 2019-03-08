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吳宗憲搞笑靠「腰」　自信：用過都說棒！

記者林彥君／台北報導

東森購物品牌代言人綜藝天王吳宗憲（憲哥），對東森購物品質長期信賴和喜愛，憲哥有感於年紀漸長身體健康的重要性，昨（7日）晚間上電視購物現場節目，分享自己保養身體照顧健康的撇步。

▲▼吳宗憲東森購物訪問。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳宗憲日前上東森購物台節目。（圖／記者黃克翔攝）

憲哥每天工作長達18小時，節目內容設計經常有大量的活動賽制，再加上他私下喜歡的運動是打高爾夫球，因此腰、肩膀，在所有關節各方面都需要維持最佳狀態，憲哥自認身體年齡維持在18歲，自誇腰力滿分，還搞笑加碼說「男人就是靠腰力，用過的都說棒。」憲哥認為只要保養好關節，一輩子都可以玩很大。

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▲▼ 吳宗憲上節目。（圖／東森購物提供）

▲吳宗憲上購物節目。（圖／東森購物提供）

在節目中憲哥更提到，自己經常工作久站，常常一天站就是12個小時，身體的重量都是膝蓋和肩膀在承受，再加上4個小孩小時候都是他在抱，所以變成了「爸爸手」，自從吃了「優適活-敏捷膠原錠」關節保健食品，他說現在在家的後山走30幾趟都不成問題，還現場騰空跳起證明自己「軟咖變勇咖」，真心誠意推薦分享給觀眾與憲粉們。

▲▼吳宗憲東森購物訪問。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳宗憲日前上東森購物節目。（圖／記者黃克翔攝）

綜藝天王吳宗憲日前與女兒吳姍儒（Sandy）聯袂接下東森購物品牌代言，一連拍攝了兩支廣告，劇情以東森二十四「笑」為主軸，分別是發展了《嚙指痛心篇》與《親嚐湯藥篇》逗趣劇情，Sandy古裝造型仙氣十足，受網友讚譽「仙氣直逼花不棄」，憲哥的古裝造型則被Sandy笑稱「好像王寶強」，憲哥則不甘示弱回應說：「明明就是書生，王寶強像我的書僮啦！」

父女倆搞笑鬥嘴，證明幽默感果然是真傳。而憲哥和女兒Sandy平時主持節目默契超好，也讓人羨慕父女間親密的幸福情感，而這都與東森購物追求讓客戶幸福快樂的品牌精神「購好、購幸福」、以及訴求提供客戶體貼入微的親切服務不謀而合。
 

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