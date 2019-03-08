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泰勒絲香閨遭跟蹤狂硬闖！「洗完澡躺女神床上」一查又是他

記者吳孟庭／綜合報導

西洋小天后泰勒絲（Taylor Swift）遭噁男跟蹤，甚至還被硬闖香閨，令人頭皮發毛！一名23歲男，半夜將近3點破窗進入泰勒絲在紐約曼哈頓的家，警方將他逮捕時，赫然發現他早在去年就已經犯過相同案件，被判6個月刑期，沒想到出獄才1個月又死性不改，再度騷擾女神。

▲泰勒絲在全世界各地都擁有超高人氣。（圖／視覺中國CFP）

▲泰勒絲家中不只一次被多名粉絲硬闖。（圖／視覺中國CFP）

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23歲來自佛羅里達的男子Roger Alvarado，當地時間周四凌晨2點45分闖入泰勒絲在曼哈頓的豪宅，利用梯子攀爬至二樓後，拿堅硬磚頭破窗進入，好在當時這間房子正在裝修，女神也沒有在裡面，窗戶破了也啟動警鈴通報，讓警方趕緊跑來將噁男逮捕。

其實這已經不是他第一次犯案，2018年2月以鏟子破壞門鎖進入泰勒絲在富蘭克林街上的公寓而被逮，同年4月他更成功闖入同個住宅，並在她家大喇喇洗完澡後，倒頭睡在女神床上，他也因此被判刑6個月，直到今年2月5日才出獄，沒想到他沒有得到教訓，依舊繼續騷擾泰勒絲。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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