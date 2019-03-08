拿到錢先除3！包偉銘代言吸百萬...全靠「1/3法則」守財產

記者盧薇淩／台北報導

包偉銘疼妻出名，近日和老婆劉依純合體代言台南房地產廣告，展現兩人恩愛模樣；對於房地產投資，包偉銘也自曝理財「1/3法則」，建議大家可將財產（薪水）分作三等分，三分之一拿來投資、三分之一玩樂，剩下的三分之一當作儲蓄，不能隨意動用，自然而然就會累積財富，而據悉，包偉銘夫婦合體代言搶下近7位數台幣，吸金同時也用正確理財方式守金。

▲包偉銘和劉依純合體代言 。（圖／翰森娛樂）

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實際運用理財「1/3法則」，包偉銘也表示，平常他對自己很節省，但對家人很大方，如果遇上特殊的節日，例如生日、情人節、結婚週年，都會主動叫老婆去選喜歡的禮物，他霸氣說：「喜歡，老公買給妳！」每年也會安排兩次旅行，所有的費用，也是包偉銘買單，雖省錢，但把錢花在值得花的人事物上。至於用「1/3法則」省下多少錢？包偉銘笑著表示，「這個當然是秘密，因為連老婆都不清楚。」



他和愛妻劉依純在家，被問生活空間如何安排？包偉銘笑說：「家裡都是她最大，我們家是三房兩廳，光她的衣服就佔了兩房。」但女明星的衣服向來很多，也因為慢慢累積，有一天突然家裡空間就被老婆給佔滿！他無奈笑說，「所以我的生活空間只剩下兩人的房間和客廳。」雖然2人外出工作時都形影不離，不過劉依純也說，「在家我們都是很給彼此生活空間，有時我在追劇，他就在上網，不會互相干擾。」

▲包偉銘分享理財方法。（圖／翰森娛樂）



3月份工作行程滿檔，真正待在家的時間雖然不多，包偉銘也提到居家守則，「曾看到有朋友、夫妻倆為了房子的裝潢什麼的，吵得不可開交，為避免這樣，家裡所有佈置也都交給她處理，都聽她的就對了！」談到今年的新計劃，目前已有在洽談音樂發行的事宜，希望今年可以有新的作品，可以跟歌迷見面。