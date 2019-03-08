戀習男友許凱皓來了！「明星鍵盤手」合體關韶文

娛樂中心／綜合報導

舞藝超群有「Locking小王子」稱號的許凱皓，因參加大陸實境選秀節目《偶像練習生》，擁有超高人氣與粉絲的他，近期也推出首本寫真書《戀習男友》和音樂作品《嘟嘟嘟》。本週「明星鍵盤手」邀請他合體主持人關韶文，將在節目中跟網友互動分享新作品，記得3月8日下午5點鎖定「ETtoday星光雲」粉絲團&APP的直播哦！

▲許凱皓推出寫真單曲《嘟嘟嘟》 （圖／台灣角川）

許凱皓全新單曲《嘟嘟嘟》節奏輕快、旋律洗腦，而舞蹈部分也突破以往 Locking 舞風，為這首歌特地編了一套手勢舞。更因此在網路上掀起一波《嘟嘟嘟》的洗版風潮。這次凱皓來到「明星鍵盤手」，除了親自教導主持人關關手勢舞，「鍵盤手」也準備了不同倍速的「手勢舞」歌曲，要讓凱皓大展舞技。另外配合他推出的首本寫真書《戀習男友》，製作單位也準備一連串「愛的戀習題」大考驗，究竟凱皓是否能解鎖最佳男友任務呢？記得鎖定3月8日下午5點「明星鍵盤手」直播唷！

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▲許凱皓推出首本寫真書《戀習男友》（圖／台灣角川）

「明星鍵盤手」由網紅記者關韶文主持，本集節目來賓許凱皓將挑戰解鎖最佳男友任務和「失速手勢舞」，他將在直播中大顯舞技！喜歡他的粉絲們千萬別錯過，3月8日下午5點一定要鎖定「明星鍵盤手」的直播唷！