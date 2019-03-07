雷／《花不棄》結局○○復活被譙：爛尾！　製作人給出「逆轉關鍵」

記者田暐瑋／綜合報導

林依晨主演《小女花不棄》5日大結局，最後一集就有8個人領便當，更鋪哏讓男主角陳煜（張彬彬 飾）掉下祭天井，以為是悲劇收場，最後陳煜以蓮花客復活，一票配角卻死光，被觀眾砲轟「爛尾」，對此，製作人出面解釋，仍無法平息粉絲怒火。

《花不棄》結局峰迴路轉，騙了一票粉絲的眼淚，劇情走向不合邏輯，遭粉絲砲轟「太爛」，有人跑到製作人張慶紫的微博發問：「為什麼蕭九鳳死了，陳煜活了？不合邏輯啊。」張慶紫則回應：「顧不上邏輯了，死保柿子（世子，張彬彬劇中角色）一條命，死保有情人終成眷屬。」

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▲《小女花不棄》大結局，8人領便當。（圖／翻攝愛奇藝）



為了要讓劇情圓滿，製作人道出了不得不犧牲劇情邏輯的苦衷，但這番解釋卻不被網友接受，不少人認為劇情該合乎現實發展，不該因為陳煜是男主角就給予完美結局，但也有另一派人緩頰，直言看劇只是一種消遣，追了這麼久當然想看到甜蜜結局，不必太過苛責。

林依晨飾演小乞兒花不棄，藏有驚人身世，原來是江南首富朱家孫小姐，更擁有聖女身份，天下預言「聖女祭天，得碧羅天寶藏者得天下」，她成為各方追逐的目標。大結局中，陳煜（張彬彬 飾）假意投降東方炻（林柏宏 飾），讓東方炻不費一兵一卒拿下徐州，但用計讓大軍感染瘟疫，東方炻兵敗逃離，花不棄也以自己為餌，假意和東方炻成親，就是要吸引東方炻外公蕭九鳳（張岩 飾）前來。

▲《小女花不棄》陳煜犧牲自己。（圖／翻攝愛奇藝）



陳煜最後為了救花不棄，推蕭九鳳進入祭天井一起同歸於盡，更要花不棄放手不要救他：「答應我好好活下去。」花不棄淚崩說：「我不放手。」最後眼睜睜看著愛人離去，也是粉絲一大淚點。

大戰平息，蓮衣客隔一段時間又重出江湖，原來是花不棄假扮蓮衣客行善，她含淚許願：「你放心，我會好好活著，讓蓮衣客傳說好好流傳下去，就像你從沒離開過。今生，你是我的蓮衣客，來世，你再做我的蓮衣客。」就在最後一分鐘，陳煜突然復活現身，蓮衣客裝扮從竹林裡飛出，深情對視花不棄：「這麽巧，在下也是蓮衣客。」她不敢置信拿下蓮衣客面罩，確認陳煜身份，兩人對視擁抱，粉絲終於等到Happy Ending。

