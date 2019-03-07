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玖壹壹當臨時演員　春風被虧「連黑道都演不像」

記者許逸群／台北報導

風格獨特的「玖壹壹」每次客串戲劇和電影，不管表現得再認真，也常常得到意外「笑」果。玖壹壹日前上狼谷競技台《Game什麼東西》，與好友阿達以及正妹主持群演出搞笑短劇，卻被當面嫌棄：「演技爛，連黑道都演不像！」

▲玖壹壹。（圖／狼谷競技台提供）

▲玖壹壹被虧「連黑道都演不像」。（圖／狼谷競技台提供）

節目劇情安排玖壹壹飾演臨時演員，但因為演技太差，總是搞錯導演的指示，讓介紹他們工作的阿達也連帶被罵。什麼角色這麼難演？春風蹲坐地上緩緩道出委屈：「我們演黑道，都被說演得不像。」幽默自嘲讓全場笑翻。

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為了磨練演技，阿達替玖壹壹進行密集特訓，挑戰多種角色，包括黑道小弟、喪屍和嘻哈歌手。沒想到據說演技最好的洋蔥，竟把喪屍演得像恐龍，讓阿達大傻眼。後來玖壹壹三人加碼演出「喪屍吵架」，不斷發出「呃」的聲音，場面荒唐到連春風都笑場演不下去。

▲玖壹壹。（圖／狼谷競技台提供）

▲玖壹壹上好友阿達的節目。（圖／狼谷競技台提供）

不過跟演戲比起來，玖壹壹還是打遊戲最放鬆。當天錄影前，三人聚在休息室打手遊，還自詡為電競選手。他們在節目中玩《Move or Die》遊戲時很快就上手，超有遊戲天分，健志尤其厲害，一路輕鬆取勝，讓現場正妹群全投以崇拜眼光，阿達還笑問：「你要不要開遊戲實況？」

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