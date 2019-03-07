151林彥君飛日本3天「約會」長腿哥　相處後卡在這點：還是算了

記者林彥君／台北報導



151林彥君日前出發前到日本千葉縣拍攝《單車俱樂部》雜誌，151在出發前就期待在工作中有豔遇，日方安排「長腿哥」陪騎，營造情侶約會氛圍，沒想到語言不通，擦不出火花「還是算了！」此行的工作人員都結婚了，讓151大失所望，直嚷著：說不定明年自己可以到日本長住，天天搭JR去騎車，尋覓自己的豔遇。

▲▼151到日本騎單車。（圖／翻攝自Facebook／林彥君 151）

熱愛運動的151，因B.B.BASE JR東日本千葉支社邀請，2日到4日到日本體驗單車路線，151原以為到當地可以盡情騎車，享受日本春天的美景、大啖美食，沒想到天不從人願，為拍出美美的風景，需要定點拍攝，151僅來回騎一小段路線，讓151好不過癮，大嘆：看到漂亮的美景，沒有辦法一路騎到底真的很可惜。

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▲151等待工作人員拆單車。（圖／翻攝自Facebook／林彥君 151）

單車路線沿路有好多景點跟小吃，151說第一次吃到鯨魚肉跟「無敵滿」的新鮮海鮮丼，讓她印象深刻，因飲食文化不同，日本人習慣先喝酒、配些小菜，151不喝酒，所以直接翻開菜單點餐，才點了第一道菜，菜單就被收走，讓肚子餓的151笑說，可能餐廳人員以為女藝人要克制飲食，「我食量很大耶！」151近期因運動食量爆增5公斤，她這幾天到日本工作，返台變瘦，笑說：「順便減肥也算是口慾不滿足的小確幸。」

▲151搞笑和「空氣」約會。（圖／Bicycle Club提供）

▲151到日本騎車。（圖／Bicycle Club提供）

▲151到日本騎單車體驗美景。（圖／翻攝自Facebook／林彥君 151）