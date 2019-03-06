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快訊／錦戶亮爆退出關8！　離開「待了21年」傑尼斯

記者蕭采薇／綜合報導

日本傑尼斯男星錦戶亮13歲就加入傑尼斯事務所，34歲的他6日卻爆出將退出團體「關8」，同時也醞釀離開傑尼斯事務所。

▲▼關8橫山裕,錦戶亮,大倉忠義宣傳演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

▲錦戶亮爆將退出關8，並離開待了21年的傑尼斯事務所。（圖／記者季相儒攝）

日本媒體《今日週刊文春》報導，錦戶亮將退出關8，同時也在商談退出傑尼斯事務所，不過此消息目前尚未獲得傑尼斯回應。

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錦戶亮去年來台多次，除了宣傳電影《羊之木》，更跟著以團體「關8」身份來台開唱，也是他睽違11年在台灣舉辦演唱會。當時讓不少資深歌迷大呼「圓夢」，沒想到一年不到，就爆出錦戶亮將退團並離開公司的消息。

▲▼錦戶亮 媒體聯訪。（圖／記者季相儒攝）

▲錦戶亮爆將退出關8，並離開待了21年的傑尼斯事務所。（圖／資料照）

錦戶亮去年來台時，被問到「關8」前成員澀谷昴宣佈將退出組合一事，他收起笑容略顯嚴肅的說：「人數變化已經是一個既定事實，我們不會去想是好是壞、是悲是喜，就是繼續向前。」

▲▼ 關8（KANJANI8）《KANJANI`S EIGHTERTAINMENT GR8EST in Taipei》。（圖／東風衛星/大鴻藝術提供）

▲關8去年來台首度開唱，也是錦戶亮個人時隔11年在台灣舉辦演唱會。（圖／東風衛星／大鴻藝術提供）

錦戶亮也透露如果回到13歲，並不會想加入傑尼斯，他解釋：「其實我也很想牽女朋友的手到迪士尼樂園玩，雖然現在要這麼做也是可以，但會傷了一些人的心，也會讓一些人不開心，所以我不會這麼做。」但他也強調：「其實沒有什麼遺憾，因為成為了藝人，我才能這樣來到台灣、很厲害的音樂人合作，做了一般人生活做不到的事，其實開心還是更多的。」

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關鍵字

錦戶亮, 傑尼斯, 關8, 關八

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