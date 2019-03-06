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陳子玄突拋震撼彈：不演戲了！　「心意已決」轉行曝下一步

記者潘慧中／綜合報導

陳子玄2015年和陳建隆結婚，育有1歲多兒子陳軒恩「棉花糖」，產後積極回歸本土劇，怎料5日突然拋出震撼彈：「不演戲了！」看到有粉絲問她是否當真，她也表示：「認真的！」讓不少網友為之錯愕。

▲▼陳子玄突拋震撼彈：不演戲了！（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

▲陳子玄突然宣布不演戲了！（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

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照片中，可以看到陳子玄頂著新髮型入鏡，身穿軍綠色上衣的她透露：「下定決心轉行，當兵去～！」有網友好奇問：「真的要去？排假才能回家喔！」她則回應：「心意已決。」被問到是否會到外島勞軍，她也毫不猶豫答應：「沒問題，我期待。」

▲▼陳子玄突拋震撼彈：不演戲了！（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

▲▼陳子玄和網友互動。（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

▲▼陳子玄突拋震撼彈：不演戲了！（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

無論是發文或回應語氣看似堅決，讓不少支持者擔心是否為真，看到有粉絲哀號：「還是喜歡看妳演戲」，陳子玄只笑答：「你們好可愛喔！」因此有網友猜測她可能純粹開玩笑、又或者是接到新角色，但真相仍有待她親自解答。

▲陳子玄日前剛加入《炮仔聲》。（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

陳子玄日前剛加入《炮仔聲》，在劇中飾演徐亨的女兒，第14集初登場時，與吳東諺飾演的吳家龍相遇，劇情走向預計是一對歡喜冤家，她拍戲賺奶粉錢，很感謝老公在身後支持，「他叫我放心去演，他會當我的後盾。」但網友5日提到：「還在等妳回炮仔聲耶」，她則表示暫時沒有要回去。

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陳子玄, 陳建隆, 棉花糖, 一家人

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