獨家／鈕承澤《跑馬》暗中復拍1星期　靠「金馬獎得主」幕後救火

記者洪文／台北報導

「豆導」導演鈕承澤因身陷性侵案，新片《跑馬》停拍長達2個多月。雖然他5日早上出庭強調「目前計畫是暫停的」，不過《ETtoday》掌握消息，其實劇組早已暗中復拍1星期左右，當時的幕後團隊幾乎跑光了，他只好跑去向「金馬獎最佳導演得主」好友求救，順利借到一批幕後團隊復拍救火。

▲鈕承澤《跑馬》現已復拍，圖為他5日早上現身北檢照片。（圖／資料照／記者林敬旻攝，以下同）



知情人士向《ETtoday》透露，鈕承澤《跑馬》已經默默復拍一星期了，但是礙於案情不便太高調，不過當時的幕後團隊早已各有新的案子，復拍必須要找到其他團隊來接手，因此他去求導演鍾孟宏友情幫忙，請鍾孟宏借調自身班底的團隊支援拍攝。至於為何急著復拍？知情人士表示，鈕承澤心裡有數被關的機率很高，因此急著在被關之前拍完。

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對此，鍾孟宏電影公司向《ETtoday》回應：「不方便透露。」而鈕承澤或許擔心公開復拍攝消息，會影響拍攝進度遭到延誤，因此他在5日早上回應各界關心《跑馬》進度時仍強調：「目前計畫還是暫停的，演員、投資人都很希望繼續，但我覺得應該要面對人生很重要的過程」。他表示現在沒有能力被期待擔任導演的工作，當然還是希望能有機會完成拍攝。但目前，他每天只有跑步和打坐「真實面對恐懼與寂寞。」

此外，鈕承澤首度露面出庭，庭訊約30分鐘結束，鈕承澤向女方道歉，強調一定會付起責任，也堅信司法會有最公正裁決。