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目擊張紫妍被逼陪酒！作證卻慘遭封殺　師妹爆內幕「經紀公司偽造遺書」

記者李湘文／綜合報導

南韓女星張紫妍（장자연）疑遭公司社長逼迫賣身陪睡，2009年不堪痛苦上吊自殺，全案雖然在2018年重啟調查，卻因為過了追溯期而無奈終結。對此，張紫妍昔日同門師妹尹智舞（音譯，윤지오）5日出面受訪，爆料曾目擊師姐遭受性騷擾的畫面，也指控經紀公司疑似偽造遺書中提供的涉案名單。

張紫妍。（圖／CFP）

▲張紫妍在2009年自殺過世，引發社會譁然。（圖／CFP）

尹智舞作為張紫妍同門師妹，也曾經被強迫一起去陪酒，當時目擊師姐遭《朝鮮日報》記者趙某強迫坐大腿撫摸。在憾事發生後，她為了替張紫妍伸冤，曾以目擊者的身分接受調查，向警方、檢察官呈述事件13次，最後卻沒有被警察採信，之後才知道趙某的妻子是檢察官，疑似有外部力量介入掩蓋事實。

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尹智舞5日出面接受廣播節目採訪，透露當年接受警方調查時，幾乎都是半夜、凌晨被叫去，回家路上就發現自己被跟蹤。自從作證後，她完全無法再正常過生活，不只搬家10幾次，連去學校上課都有困難，甚至直到好幾年後去參加試鏡，都被導演以「聽說妳為張紫妍事件作證過」的理由拒絕，才知道自己居然被封殺，痛苦到必須接受心理治療，並躲到加拿大居住。

▲張紫妍師妹尹智舞（윤지오）爆出事件內幕。（圖／翻攝自YouTube／tbs 시민의방송）

▲尹智舞不畏身分曝光，想替張紫妍伸冤。（圖／翻攝自YouTube／tbs 시민의방송）

儘管如此，尹智舞如今決定要再次站出來，甚至不怕公開姓名、長相，主要是因為在加拿大生活時想通了，為何加害者堂堂正正地活著，受害者卻得躲起來：「我覺得被害者應該要受到尊重，而不是躲躲藏藏的生活。」

對於張紫妍一案，尹智舞更進一步指出疑點，認為當年張紫妍遺書中附的涉案名單有問題，很可能是經紀公司為了脫罪才自行偽造、編寫的。如今張紫妍逝世即將滿10周年，尹智舞也準備推出新書《13次證言》，下定決心把當年自己看到的內幕公開。

▼尹智舞接受廣播節目採訪。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒）

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