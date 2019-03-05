李易峰爆與網紅同遊蘇梅島！　網友揪出證據：去了同一間度假酒店

記者張靖容／綜合報導

大陸男星李易峰憑藉著電視劇《古劍奇譚》及《盜墓筆記》，人氣飆升成為新一代男神，近日卻傳出與大陸網紅「Blase灣灣」同遊蘇梅島，稍早，兩人都針對此事做回應了。

▲李易峰被爆料與網紅同遊蘇梅島。（圖／翻攝自微博／李易峰）

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李易峰擁有181公分的高挑身材，外型也帥氣，有「國民校草」之稱，近日有網友爆料，他與大陸網紅Blase灣灣同遊蘇梅島，網友甚至拿出兩人在社群網站上PO的照片，一一仔細比對，抓出照片的共通點，表示根本就是去了同一個酒店，照片背景一模一樣，一口咬定兩人在談戀愛，引起網友一陣討論。

▲網友爆料這兩張照片根本就是在同一個度假酒店拍的，因為背景一模一樣，咬定李易峰與灣灣在談戀愛。（圖／翻攝自微博／李易峰、Instagram／onebyblase）

▲網紅灣灣親自回應粉絲對於戀愛傳聞的提問。（圖／翻攝自Instagram／onebyblase）

今日（5日）凌晨，網紅Blase灣灣親自回覆粉絲的提問，寫到：「完全沒有的事，我看到也一臉懵逼。」稍後，陸媒親自詢問李易峰的工作人員，對方表示「完全子虛烏有」回應戀愛緋聞。另外據了解，這位灣灣是一位經營網路服飾的微博主，在微博上擁有上百萬粉絲，經常分享穿搭美照，受粉絲愛戴。

▲灣灣親上火線回應戀情傳聞。（圖／翻攝自微博／Blase灣灣）

李易峰最近與江疏影合作，主演陸劇《我在北京等你》，主演陣容還有台灣男星胡宇威及大陸女星蔣夢婕，主題曲《蜂鳥》則由青峰作詞作曲親自演唱，該劇預計在今年4月份開播。

▲陸劇《我在北京等你》預計4月開播。（圖／翻攝自微博／電視劇我在北京等你）