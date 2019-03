男團員送女生回家..竟開到高雄！超狂「暖男把妹招」跪了

▲泰坦成員正義為了心儀對象,開車送到高雄 。(圖/本勢娛樂提供)

男團泰坦Titan新歌《Step to the right百變紳士》,把談戀愛的態度寫入歌中,儘管有「禁愛令」纏身,四人分享把妹技巧卻頭頭是道,共同點不外乎就是貼心、細心最能贏得女生芳心,而正義更是團裡票選第一,原來他曾為了開車送心儀的女生回家,竟然這一送就送回了高雄,讓他達成10小時內往返北高兩地的成就。

儘管泰坦目前被公司下「禁愛令」,唱起求愛情歌可說格外投入,四人在錄音空檔時也來個「紳士力」大PK,分享曾對心儀的女生做過最紳士的事情;像是比利會在下雨天主動替女生撐傘,漢之則是跟女生逛街讓她走內側,自己被車子的後照鏡撞到,奧斯汀則是約會時多準備外套等等。

但這些都遠不及正義曾為了一位喜歡的女生,約會後因玩到比較晚,要開車送她回家,沒想到這一送就送回了高雄,正義笑說:「當時也沒多想,就一股腦地載她回高雄,想說可以順便多聊天,結果回程時真的累慘,只好跑到高速公路的休息站睡覺補眠!」

泰坦結合紳士風範,創作出這首求愛情歌《Step to the right 百變紳士》,這首歌作曲請來曾製作過熱狗及頑童專輯的知名嘻哈音樂製作人J.WU吳宇軒量身打造,由於這首歌充滿濃濃的FUNK曲風,因此泰坦被要求從配唱、饒舌到節奏及力道要更活潑,四人在錄音室配唱時,更為達製作人要求,乾脆直接在錄音間直接跳起舞來,邊跳邊錄唱才能唱出有「grooving」的感覺。