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男團員送女生回家..竟開到高雄！超狂「暖男把妹招」跪了

▲▼泰坦正義為了心儀對象，開車送到高雄 。（圖／本勢娛樂提供）

▲泰坦成員正義為了心儀對象，開車送到高雄 。（圖／本勢娛樂提供）

記者盧薇淩／台北報導

男團泰坦Titan新歌《Step to the right百變紳士》，把談戀愛的態度寫入歌中，儘管有「禁愛令」纏身，四人分享把妹技巧卻頭頭是道，共同點不外乎就是貼心、細心最能贏得女生芳心，而正義更是團裡票選第一，原來他曾為了開車送心儀的女生回家，竟然這一送就送回了高雄，讓他達成10小時內往返北高兩地的成就。

儘管泰坦目前被公司下「禁愛令」，唱起求愛情歌可說格外投入，四人在錄音空檔時也來個「紳士力」大PK，分享曾對心儀的女生做過最紳士的事情；像是比利會在下雨天主動替女生撐傘，漢之則是跟女生逛街讓她走內側，自己被車子的後照鏡撞到，奧斯汀則是約會時多準備外套等等。

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但這些都遠不及正義曾為了一位喜歡的女生，約會後因玩到比較晚，要開車送她回家，沒想到這一送就送回了高雄，正義笑說：「當時也沒多想，就一股腦地載她回高雄，想說可以順便多聊天，結果回程時真的累慘，只好跑到高速公路的休息站睡覺補眠！」

泰坦結合紳士風範，創作出這首求愛情歌《Step to the right 百變紳士》，這首歌作曲請來曾製作過熱狗及頑童專輯的知名嘻哈音樂製作人J.WU吳宇軒量身打造，由於這首歌充滿濃濃的FUNK曲風，因此泰坦被要求從配唱、饒舌到節奏及力道要更活潑，四人在錄音室配唱時，更為達製作人要求，乾脆直接在錄音間直接跳起舞來，邊跳邊錄唱才能唱出有「grooving」的感覺。

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