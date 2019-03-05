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陶嫚曼「正面孕肚照」曝光　四肢超纖細…網驚：難怪都沒發現！

記者潘慧中／綜合報導

陶嫚曼（Mandy）2018年4月和圈外老公張維洋低調完婚，事隔近1年，她4日無預警宣布當媽，讓不少粉絲又驚又喜，事實上，她懷孕期間不只一次以正面入鏡，但因為她的四肢依然纖細，鮮少有網友認出她懷有身孕。

▲▼陶嫚曼「正面孕肚照」曝光（圖／翻攝自Instagram／mandytao）

▲▼陶嫚曼懷孕多穿寬鬆服裝。（圖／翻攝自Instagram／mandytao）

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▲▼陶嫚曼「正面孕肚照」曝光（圖／翻攝自Instagram／mandytao）

陶嫚曼懷孕後多半穿寬鬆衣服現身，照片中，可以看到她會披上披巾、或用包包巧妙擋住隆起肚皮，但仔細看不難發現她的身材並沒有太大變化，穿上過膝裙搭配短靴的打扮，纖細小腿似乎沒有孕婦困擾的水腫問題，難怪很少人發現她有懷孕。

▲▼陶嫚曼「正面孕肚照」曝光（圖／翻攝自Instagram／mandytao）

▲▼陶嫚曼懷孕期間四肢依然纖細。（圖／翻攝自Instagram／mandytao）

▲▼陶嫚曼「正面孕肚照」曝光（圖／翻攝自Instagram／mandytao）

值得一提的是，陶嫚曼孕後仍保有運動的好習慣，皮拉提斯跟空中瑜珈樣樣來，但她3個多月前曾笑說體重越難越控制，「羞恥心離我越來越遠，還好已經結婚了，張先生無法退貨。」

▲▼陶嫚曼「正面孕肚照」曝光（圖／翻攝自Instagram／mandytao）

▲陶嫚曼懷孕依然保有運動的好習慣。（圖／翻攝自Instagram／mandytao）

陶嫚曼過農曆年的時候透露，今年是第一次在公婆家過除夕，身為媳婦的她，不像大家印象當中好像要繃著神經準備年夜飯，她表示婆婆反而要自己好好休息、不要幫忙，「真心覺得很不好意思但同時也覺得蠻幸福der。」嫁進一個好婆家讓粉絲都很替她開心。

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