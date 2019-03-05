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劉亞仁第一次主持講到燒聲！韓誕生破格節目：以獨立運動為主軸

WONDERLAB 艾利斯

艾利斯，生活多由戲劇、音樂和文字三要素組成的女子。越忙越要看劇，聽歌，..

文／艾利斯

2019年3月1日是韓國「三一獨立運動」的100周年，IG上滿是韓國的愛國國旗洗版，剛好想到之前演員劉亞仁有和韓國著名的思想家金容沃，所共同主持的特別企劃節目《도올 아인 오방간다（檮杌 亞仁走五方）》

▲劉亞仁第一次主持節目。（圖／翻攝自KBS官網）

這節目也是劉亞仁第一次主持的節目，會看到他面對面前250名觀眾所感受的緊張，尤其搭檔的又是備受尊重的大前輩，雖然節目是透過世代對話的方式進行，但仍然可以看到他有被框限住的感覺，而這氛圍在後來幾集也都慢慢地因為抓住節奏而淡化。

▲劉亞仁第一次主持節目。（圖／翻攝自KBS官網）

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很多人應該會抱持疑問的點在於，大韓民國是在1949年成立，而「三一節」所紀念的是1919年，這天是韓國獨立人士向世界宣布韓國獨立，並且引起數百萬韓國人群起向日抗爭的重要起點。

節目是以韓國獨立運動為核心，以每集來了解當時獨立運動傲人士們的故事，再與現在的社會概況進行連結並對話。

▲劉亞仁第一次主持節目。（圖／翻攝自KBS官網）

像是第四集當中，劉亞仁就有分享他演出韓劇《芝加哥打字機》中獨立運動領袖的感想：「透過演繹角色會感到他的無助與徬徨，而當時的他們又是多麼的孤單呢！」也因此不斷地強調，「歷史不是事實的條列，而是要去了解在那些事實背後所擁有的意義」。

▲劉亞仁第一次主持節目。（圖／翻攝自KBS官網）

沒有昨天的話，今天也就不存在；沒有歷史，今天也是不存在的，而了解歷史會成為我們的力量。能讓我們可以更好的生活著、能讓我們從生活中的不滿有所逃脫、能夠糾正與拓展我們價值觀。尤其，在網路世代的我們，國家文化界限變得薄弱，並且容易互相影響，而更多人會為了尋根而接觸歷史，並且透過了解，可以更加鮮明地去理解我們的存在。

除此之外，還記得2年前《無限挑戰－偉大的遺產特輯》中，BewhY為韓國獨立運動所創作的歌曲《萬歲》，前陣子又另外發行了100周年紀念的《我的土地》，MV帥氣到會令人起雞皮疙瘩。

228也是臺灣歷史中重要的一環，但看著KBS製播以國族歷史探究為主題的節目，也會期望著未來有一天，我們可以看到這樣的世代對話，可以不僅在網路的同溫層發酵。

▲劉亞仁第一次主持節目。（圖／翻攝自KBS官網）

Ps.每一集的劉亞仁，到節目的最後都是情緒激動的燒聲，會看到他對於時事的想法，有點像當代憤怒青年，也透過提問，可以更直接解決心中所擁有的疑問。

延伸閱讀►【韓劇】芝加哥打字機(시카고 타자기)：用文學串接歷史，使人把握每一個當下。

（以上圖片皆翻攝自KBS官網）

本文由Wonderlab，艾利斯的追劇外一章授權提供

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