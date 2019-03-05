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白家綺公開兒子超音波照！　「這部位」神複製吳東諺

記者潘慧中／綜合報導

白家綺和小5歲的吳東諺祕戀2年半，2018年10月閃電宣布結婚，如今懷孕已滿7個多月，4日深夜公開超音波照，兒子萌樣讓她忍不住笑說：「肥臉臉根本神複製（把拔的嬰兒肥）！」

▲▼白家綺公開兒子超音波照！（圖／翻攝自Facebook／白家綺吳東諺的兒子小肚臍）

▲吳東諺休假陪白家綺做產檢。（圖／翻攝自Facebook／白家綺吳東諺的兒子小肚臍）

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白家綺4日下午頂著新髮型出發做產檢，「兒子呀～～～把拔馬麻要出發去看你了，你有沒有乖乖長大呀？」甜蜜摟著吳東諺的手臂靠頭合照，她隔著肚皮輕聲叮嚀小寶貝待會要乖乖配合，「等等醫生伯伯幫你拍照，要把頭頭抬起來哦！」

▲▼白家綺公開兒子超音波照！（圖／翻攝自Facebook／白家綺吳東諺的兒子小肚臍）

▲白家綺兒子的超音波照。（圖／翻攝自Facebook／白家綺吳東諺的兒子小肚臍）

字字句句流露母愛的白家綺稍晚在臉書和粉絲報平安，她透露產檢結果一切正常，這對準媽媽而言無疑是最大欣慰，7個多月大的胎兒目前1650公克、是個肥嫩胖小子，放大看甚至發現兒子的側臉根本和吳東諺長得一模一樣，讓她笑說真的很想咬一口。

▲▼白家綺公開兒子超音波照！（圖／翻攝自Facebook／白家綺吳東諺的兒子小肚臍）

▲▼白家綺懷孕至今胖了10多公斤。（圖／翻攝自Facebook／白家綺）

▲▼白家綺公開兒子超音波照！（圖／翻攝自Facebook／白家綺吳東諺的兒子小肚臍）

懷孕以來，白家綺坦言胖了10公斤，日前被問到實際體重時，先是笑翻白眼，她接著老實回答63公斤，這一胎男寶跟著她潛水、上山拍戲，她直呼：「他（兒子）就是苦力代表。」老公看了好心疼，只要有空一定親自接送她。隨著小肚臍愈來愈大，五官也愈來愈明顯。她開心透露兒子的鼻子和額頭像爸爸、下巴像媽媽，總體看來比較像老公；「因為老公是我男神，生個像老公的兒子很開心。」

白家綺吳東諺的兒子小肚臍臉書全文：

#29w3d
小肚臍粉絲頁破萬小驚喜～
送上肥嫩胖小子一枚
產檢一切正常～～～
肥臉臉根本神複製（把拔的嬰兒肥）
謝謝各位叔叔伯伯阿姨哥哥姐姐的關心哦

騎士哼唱下一秒「摔到分手」...　歌詞像粗話網笑：真的媽你個X

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