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陳喬恩片酬5000萬！　酒駕挨罰義務勞動「無償拍微電影」

娛樂中心／綜合報導

藝人陳喬恩2018年1月4日在北市東區因違規紅燈右轉遭警方攔檢，進而發現酒駕，酒測值高達0.67。但因檢方認為陳喬恩犯後態度良好，又無前科，給予緩起訴2年，並要求提供60小時義務勞動。目前陳喬恩拍攝的反毒微電影已經完成，北檢也將於6日舉辦首映，日後該片也會無償提供為宣導之用。

▲▼ 陳喬恩酒駕被逮。（圖／記者張曼蘋攝）

▲陳喬恩去年因涉酒駕被逮。（圖／資料照片）

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陳喬恩過去因主演多部知名偶像劇走紅，《命中注定我愛你》更讓她入圍金鐘獎戲劇節目女主角，聲勢如日中天之際，卻在去年1月凌晨爆出酒駕事件，酒測值甚至高達每公升0.67毫克。雖然陳喬恩坦承酒後駕車，也透過微博向大眾道歉，但在當時仍引起不少輿論撻伐。事後，檢方因考量陳喬恩犯後態度良好，加上未有不良前科，因此給予緩起訴處分，期限2年，並須在1年半內提供60小時的義務勞動。

▲▼ 陳喬恩主演的古裝劇《獨孤皇后》正在熱播中 。（圖／翻攝自微博／陳喬恩工作室）

▲▼ 陳喬恩主演的古裝劇《獨孤皇后》近日正在熱播中 ，TOP100片酬榜上也可看到陳喬恩的名字。（圖／翻攝自微博／陳喬恩工作室／新劇觀察）

▲陳喬恩在TOP100片酬榜榜上有名。（圖／翻攝自微博／新劇觀察）

據《蘋果日報》報導，陳喬恩承諾配合北檢拍攝微電影，日前已經完成拍攝，短片成品約5分鐘，未來這部反毒微電影將以公益形式無償提供給北檢使用。她過去登陸發展有成，不僅2017年的年收入高達8.3億，去年（2018年）微博流傳的女演員TOP100片酬榜上更是排名第39位，若以目前陳喬恩的身價來看，這部微電影的價值也是十分可觀。北檢將於後天（6日）上午舉辦首映發表會，至於陳喬恩本人則因已有工作安排不會現身。

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陳喬恩, 酒駕, 反毒微電影

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