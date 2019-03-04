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Netflix反擊史匹柏：我們熱愛電影！　「3大中肯理由」拒絕奧斯卡修法

記者洪文／綜合報導

Netflix正式反擊，對於大導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）即將提案修法奧斯卡獎勵辦法，排擠串流媒體出品電影參賽資格，以「我們熱愛電影」為題發出聲明，並給出3大理由說明不應該修法排擠，許多網友狂推：「這麼簡單的道理，為什麼有人就是不懂？」

▲▼Netflix反擊史匹柏：我們熱愛電影！。（圖／達志影像、翻攝自推特）

▲Netflix反擊史匹柏。（圖／達志影像、翻攝自推特）

Netflix在推特表示：「我們熱愛電影，以下是我們也熱愛的：服務那些無法負擔電影費用，或是沒有電影院的人；讓世界上每個地方的每一個人，可以在同一個時間享受電影；給予電影製作人更多管道分享藝術創作，這些事情並不會互相影響衝突（原本熱愛電影的本質）。」

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許多網友立刻聲援Netflix，「我喜歡看電影，但是去一趟電影院約會，包括交通、吃飯，每次動輒破千元」、「我家附近沒有電影院，每次去看電影至少1小時的車程」、「這麼簡單的道理，為什麼有人就是不懂？」，也有網友吐槽，「Netflix根本不愛電影，自製數量比影集少太多」、「但你不能把我們在電影院的觀影經驗帶回家」。

目前史蒂芬史匹柏尚未回應，只知道他將在奧斯卡結束後的年度會議上，提出奧斯卡獎勵規則的修改辦法，排除串流媒體電影與一般院線電影共同競爭，並已獲他的製片公司「安培林娛樂公司」發言人證實。他曾在2018年3月表示：「一旦投入電視格式，你就是一部電視電影，如果是一部值得肯定的作品，那就應該得到艾美獎，而不是奧斯卡獎，我不認為只是符合條件在幾家電影院上映不到一個星期的電影，就有資格角逐奧斯卡提名。」

事實上，Netflix為了幫助電影《羅馬》在奧斯卡得獎，據傳砸下3000萬美金宣傳費，不僅是其製作成本2倍價錢，更遠超過一般獨立電影的製作成本，結果真的拿到最佳導演、攝影、外語片等3項大獎，為Netflix寫下新的一頁，然而此舉卻引來電影圈的爭議，過去坎城影展已拒絕Netflix參賽，因此奧斯卡最終是否修法，受到外界關注。

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