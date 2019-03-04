王心凌宣布6月啟動新巡演！　先曝「斷捨離」抉擇：很為難

記者盧薇淩／台北報導

王心凌最近剛忙完新專輯的宣傳，新歌好評不斷，除了感謝歌迷的支持，上週在演藝生涯16周年的紀念日當天，更是送給歌迷一份大禮，宣布了2019年巡演將於6月啟動。而以新專輯名稱命名的新巡演「王心凌CYNDILOVES2SING愛心凌2019巡迴演唱會」，也將呈現許多經典情歌「回憶殺」部分，只是歌單太多，她也坦言對於歌曲的「斷捨離」還要再苦惱一番。

▲王心凌宣布6月啟動新巡演。（圖／天晴娛樂）

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除了最讓人期待的經典情歌「回憶殺」部分，還有以王心凌招牌甜蜜舞曲打造的「甜蜜殺」橋段，她私下透露，目前最苦惱的就是兩個半小時的演出，要將各時期不同的好歌放入，再加上新專輯的好歌，歌曲數量爆棚，在選歌上讓她更是左右為難，而為了避免有些人對新歌不熟悉，所以會用各種特別的方法呈現新歌，勢必讓歌迷驚喜連連。

王心凌日前受邀前往巴黎看秀，這是她繼16年前在巴黎拍攝偶像劇《天國的嫁衣》之後，再度踏上巴黎，她特別和嫁給法國人的化妝師好友兩人提早飛去巴黎，享受短暫的優閒時光，隨即投入忙碌的工作，笑說：「忙裡偷閒的時光，總是感覺特別珍貴，可以在巴黎喝杯咖啡都好開心。」

▲王心凌到巴黎看時裝秀。（圖／天晴娛樂）

這次接受時尚品牌MASHAMA邀請前往巴黎看秀，王心凌當天以一襲綠色多層次小外套搭配俏麗短褲外罩同色薄紗出席，美腿若隱若現，頭髮隨興綁成兩條辮子，營造出輕鬆卻又有型的時尚態度。王心凌也說，即將啟動的2019巡演，正好在腦力激盪階段，出國前才正在不斷開會，剛好藉這次的時尚看秀經驗，讓自己增添靈感，她隨時隨地為表演蒐集資訊的熱情，就是期望讓歌迷在演唱會上看到更多不一樣的表現。

▲王心凌在看秀的同時尋找巡演靈感。（圖／天晴娛樂）