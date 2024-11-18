徐乃麟過年合體胡瓜破局！　「消失除夕節目」關鍵原因曝光

記者孟育民／台北報導

65歲綜藝大哥胡瓜主持民視除夕節目《民視第一發發發》長達21年的時間，不料今年該時段被白冰冰的《超級冰冰Show》取代，因此和民視鬧糾紛，雖然雙方已和平解決合約問題，但拋出震撼彈不接除夕主持棒，事後證實將轉戰老東家華視，陪觀眾一起吃團圓飯。徐乃麟今（18日）出席食品代言記者會，談及過年計劃，透露不會和胡瓜在除夕節目合體，「電視台請不起兩個人，瓜哥太貴了，我再加上去就更貴了。」

▲徐乃麟出席食品代言記者會，目前手握3代言。（圖／記者孟育民攝）

徐乃麟主持的華視《天才衝衝衝》，每年過年都會推出除夕企劃，陪伴觀眾一起過年，今被問到是否會主持華視除夕特別節目，他則說：「沒有啊，那是瓜哥主持，《衝衝衝》往年也沒有什麼過年節目，今年華視可能有不同的想法，可能瓜哥每一年都在民視，今年民視沒做，就找瓜哥來華視。」無緣和胡瓜合體，他開玩笑說：「可能請不起兩個人吧，他太貴了，我再加上去就Over了。」

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▲徐乃麟合體胡瓜確定破局。（圖／記者孟育民攝）



徐乃麟提及過年計劃，「我每年農曆年都出國，我1月21號就去美國陪小兒子過年。」他說徐新洋會自己過夫妻世界，不會特別一起去，「平常在台灣陪伴他們時間太多，小兒子一年才聚兩三次，我們這次大概會去三個禮拜，去一趟很遠耶！」被問到徐新洋的做人計劃？他笑說：「他們想要等馬年，結婚才一年多，還可以玩一下，有了小孩真的走不開。」