ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「破億小天后」陳華推出新歌！雙女神打擊渣男　性感指數狂飆

記者吳睿慈／綜合報導

全平台破億播放的「霸榜串流小天后」陳華再度出擊！她在榮獲「2023年Spotify冠軍歌曲」等佳績後，陳華推出第二張個人創作專輯《在極度愛你的日子裡》。首波主打〈My Bad〉找來實力創作歌手 Karencici 跨刀合作，兩人融合2000年代復古R&B、現代舞曲與美式嘻哈元素，以輕快旋律傳遞女性自信與獨立精神，成功吸引粉絲的耳目，MV更化身性感黑芭比，香肩辣腿魅力全開，呈現對抗渣男的火辣氛圍。

▲▼ 「破億小天后」陳華推出新歌！雙女神合作　她對Karencici。（圖／鮪魚肚影音提供）

▲陳華、Karencici合作。（圖／鮪魚肚影音提供）
談及與Karencici的合作，陳華表示這是她長久以來的夢想，「Karencici 是我非常欣賞的新生代歌手，她的音樂總能讓我深受感動。」而兩人創作過程中默契十足，共同融合復古與現代音樂元素，將陳華的性感構想完美實現。Karencici對於這次合作也大為稱讚：「陳華對細節的熱情與投入讓我看到她身為創作歌手的專業與用心。」

▲▼ 「破億小天后」陳華推出新歌！雙女神合作　她對Karencici。（圖／鮪魚肚影音提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳華性感推出新歌。（圖／鮪魚肚影音提供）

為了呈現高水準的舞蹈表演，陳華進行了艱辛的練舞過程，甚至在生病期間仍堅持完成12小時高強度的MV拍攝，「雨中跳舞的片段是我最喜歡的部分，希望大家也能感受到那份浪漫。」她坦言，這次挑戰突破極限，也讓舞蹈表現更加成熟。

〈My Bad〉MV現已於官方YouTube頻道首播，陳華表示，希望這首歌能帶給大家更多自信，也期待粉絲親臨24日下午3點於新光三越左營店10樓的高雄簽唱會，與她一起見證全新音樂篇章的誕生。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

推薦閱讀

正妹女星「偷吃人夫」淪小三男友原諒還幫道歉！　撐4年宣告分手了

正妹女星「偷吃人夫」淪小三男友原諒還幫道歉！　撐4年宣告分手了

陳致遠永和開餐廳遭鄉親抵制！　端盤子當打工仔…曾為生計賣水晶

陳致遠永和開餐廳遭鄉親抵制！　端盤子當打工仔…曾為生計賣水晶

嘎妹罹「子宮頸癌前病變」哭了！　後悔嘆：還有好多想做的事

嘎妹罹「子宮頸癌前病變」哭了！　後悔嘆：還有好多想做的事

孫生幫出獄媽找住處「月租僅4千」　被問為何不同住嘆：很可怕

孫生幫出獄媽找住處「月租僅4千」　被問為何不同住嘆：很可怕

直擊／Lisa高雄見面會「80分鐘結束」　粉絲追星破產：戶頭剩1元

直擊／Lisa高雄見面會「80分鐘結束」　粉絲追星破產：戶頭剩1元

愛莉莎莎遊印度踩雷「每天生不如死」！　3狀況惹怒她：沒事不要來

愛莉莎莎遊印度踩雷「每天生不如死」！　3狀況惹怒她：沒事不要來

唐綺陽運勢／雙子出現「貼心桃花」！雙魚別心軟 巨蟹事業運上升

唐綺陽運勢／雙子出現「貼心桃花」！雙魚別心軟 巨蟹事業運上升

李珠珢新發文「特地標中文名字」！　台粉湧入嗨了：懂的都懂

李珠珢新發文「特地標中文名字」！　台粉湧入嗨了：懂的都懂

香港波神上圍撐爆泳衣「胸前4字變形」　老司機被辣暈：可愛性感

香港波神上圍撐爆泳衣「胸前4字變形」　老司機被辣暈：可愛性感

陳建州看12強賽「啦啦隊正妹PO合照喊爽」！　網傻眼勸退：遠離吧

陳建州看12強賽「啦啦隊正妹PO合照喊爽」！　網傻眼勸退：遠離吧

南韓美女主播遊菲律賓出事！遭餵毒「矇眼綁住手」　律師揭恐怖犯案過程

南韓美女主播遊菲律賓出事！遭餵毒「矇眼綁住手」　律師揭恐怖犯案過程

黃曉明剛道歉「葉珂挺孕肚開名車」被拍　挨酸：生怕別人認不出

黃曉明剛道歉「葉珂挺孕肚開名車」被拍　挨酸：生怕別人認不出

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

正妹女星「偷吃人夫」淪小三男友原諒還幫道歉！　撐4年宣告分手了

陳致遠永和開餐廳遭鄉親抵制！　端盤子當打工仔…曾為生計賣水晶

嘎妹罹「子宮頸癌前病變」哭了！　後悔嘆：還有好多想做的事

孫生幫出獄媽找住處「月租僅4千」　被問為何不同住嘆：很可怕

直擊／Lisa高雄見面會「80分鐘結束」　粉絲追星破產：戶頭剩1元

愛莉莎莎遊印度踩雷「每天生不如死」！　3狀況惹怒她：沒事不要來

唐綺陽運勢／雙子出現「貼心桃花」！雙魚別心軟 巨蟹事業運上升

李珠珢新發文「特地標中文名字」！　台粉湧入嗨了：懂的都懂

香港波神上圍撐爆泳衣「胸前4字變形」　老司機被辣暈：可愛性感

陳建州看12強賽「啦啦隊正妹PO合照喊爽」！　網傻眼勸退：遠離吧

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 樂天女神登BBC！啦啦隊遭質疑「物化女性」　發聲：外表只是一環
  2. 前Golden Child普閔提告贏了！　2年前遭高爾夫球桿「打到臉骨折」
  3. 黃曉明剛道歉「葉珂挺孕肚開名車」被拍　挨酸：生怕別人認不出
  4. 炎亞綸走過陰霾「認曾閃輕生念頭」！　罕公開飛輪海心結內幕：遭他羞辱
  5. 威廉「車上杯子留口紅印」被妻抓包！　急解釋：偶像團體害人不淺
  6. 「破億小天后」陳華推出新歌！雙女神打擊渣男　性感指數狂飆
  7. 徐乃麟過年合體胡瓜破局！　「消失除夕節目」關鍵原因曝光
  8. 她「匿名訂單」素顏拿外送沒被認出⋯　身份曝光竟是天后徐佳瑩
  9. 短今寫真上圍太巨打馬了！　「辣露側乳」粉絲全暈：這套太犯規
  10. 「台澳大戰」獲勝前進東京！樂天陸筱晴嗨跳16蹲版「台灣尚勇」　曝激動心聲

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366