「破億小天后」陳華推出新歌！雙女神打擊渣男　性感指數狂飆

記者吳睿慈／綜合報導

全平台破億播放的「霸榜串流小天后」陳華再度出擊！她在榮獲「2023年Spotify冠軍歌曲」等佳績後，陳華推出第二張個人創作專輯《在極度愛你的日子裡》。首波主打〈My Bad〉找來實力創作歌手 Karencici 跨刀合作，兩人融合2000年代復古R&B、現代舞曲與美式嘻哈元素，以輕快旋律傳遞女性自信與獨立精神，成功吸引粉絲的耳目，MV更化身性感黑芭比，香肩辣腿魅力全開，呈現對抗渣男的火辣氛圍。

▲陳華、Karencici合作。（圖／鮪魚肚影音提供）



談及與Karencici的合作，陳華表示這是她長久以來的夢想，「Karencici 是我非常欣賞的新生代歌手，她的音樂總能讓我深受感動。」而兩人創作過程中默契十足，共同融合復古與現代音樂元素，將陳華的性感構想完美實現。Karencici對於這次合作也大為稱讚：「陳華對細節的熱情與投入讓我看到她身為創作歌手的專業與用心。」

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▲陳華性感推出新歌。（圖／鮪魚肚影音提供）



為了呈現高水準的舞蹈表演，陳華進行了艱辛的練舞過程，甚至在生病期間仍堅持完成12小時高強度的MV拍攝，「雨中跳舞的片段是我最喜歡的部分，希望大家也能感受到那份浪漫。」她坦言，這次挑戰突破極限，也讓舞蹈表現更加成熟。

〈My Bad〉MV現已於官方YouTube頻道首播，陳華表示，希望這首歌能帶給大家更多自信，也期待粉絲親臨24日下午3點於新光三越左營店10樓的高雄簽唱會，與她一起見證全新音樂篇章的誕生。