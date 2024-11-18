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炎亞綸走過陰霾「認曾閃輕生念頭」！　罕公開飛輪海心結內幕：遭他羞辱

記者孟育民／台北報導

藝人炎亞綸近期復出於螢光幕前，並且重新活躍在各大社群平台上，更宣布在生日當天舉辦《Aaron’'s BIRTHDAY FAN MEETING 》。他錄製《娛樂百分百》網路單元「酒後的心聲」，提及當時經歷各方抨擊，腦袋曾閃過輕生的念頭，「每一件事都會有獲得，看你要獲得什麼，有可能覺得不想過去，也有可能就結束了。」雖說如此，但他選擇正面看待風波，「我多了超多時間做本來要做的事情，但我前面停不下來，我真的踩了煞車。」

▲▼炎亞綸分享自己的心路歷程。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲炎亞綸曾經閃過不好念頭。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

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炎亞綸如今走過低潮，大方談論過去風波，表示也有和耀樂溝通，「有化解一些他認知錯誤的資訊，確實是有誤會，所以沒關係，這些都是過程。」也因為有了休息的時間，讓他終於停下腳步放過自己，認為冥冥之中或許是老天的安排。

▲▼炎亞綸分享自己的心路歷程。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲▼炎亞綸分享自己的心路歷程。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲▼炎亞綸分享自己的心路歷程。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

另外，談及許多團體回歸，飛輪海有機會合體嗎？他則說：「如果他們都沒有做，我們是第一個，我還有可能考慮。」更罕見提及當年心結：「因為我有一年腳受傷，那一年我們在北京有開演唱會，但在演唱會前我們有些小爭吵，反正就是鬧得不開心，但是下一秒他居然把我揹起來走上台，我當下傻眼，因為中間都沒有任何緩解的空間，我想說『這是示好嗎？』因為他的玩笑是會不爽的，他是類似像羞辱的。」他說此刻要放下恩怨不太可能，但也許有天有機緣雙方坐下來吃飯，把心結說開。

而團體分裂被傳是因為感情糾紛，炎亞綸再次澄清：「信的人智商偏低吧，你看我喜歡的都是偏瘦弱型，我的菜有一個框架！」

▲▼炎亞綸分享自己的心路歷程。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲▼炎亞綸罕見提及飛輪海心結。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲▼炎亞綸分享自己的心路歷程。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲▼炎亞綸分享自己的心路歷程。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

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炎亞綸, 飛輪海, 娛樂百分百

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