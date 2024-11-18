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前Golden Child普閔提告贏了！　2年前遭高爾夫球桿「打到臉骨折」

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員崔普閔是Woollim娛樂旗下男團Golden Child出身，目前努力耕耘演員事業。他在2年前曾經因為臉部骨折而接受手術，因此休息了近半年的時間才回歸，當時給出的說法是被其他人不慎重擊，時隔2年有關於事件的細節被揭露，他已經正式在去年8月透過法律代理人提告。

▲崔普閔兩年前被高爾夫球桿擊中骨折。（圖／翻攝自普閔Instagram）

▲崔普閔兩年前被高爾夫球桿擊中骨折。（圖／翻攝自普閔Instagram）

根據韓媒報導，崔普閔於2023年8月22日透過律師，對於在高爾夫練習場內，揮舞高爾夫球桿襲擊他的A某，以及該練習場經營者B某提起了損害賠償訴訟。根據法界人士透露，首爾西部地方法院於今（2024年）年10月15日對此案作出判決，裁定崔普閔部分勝訴，判被告B某支付崔普閔約1200萬韓元（約28萬台幣），其中約1060萬韓元（約24.7萬台幣）需與A某共同支付。

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▲崔普閔兩年前被高爾夫球桿擊中骨折。（圖／翻攝自普閔Instagram）

▲崔普閔於去年正式提告。（圖／翻攝自普閔Instagram）

被告於10月22日提起上訴，隨後於11月1日撤回了上訴，最終確定原告部分勝訴的判決。

崔普閔於2017年8月以Golden Child的成員身份正式出道，不僅活躍於歌唱活動，也於2019年透過網路劇《A-TEEN 2》展開演員之路，直到2024年下半年起，他開始集中於演員活動，已經在8月27日與Woollim娛樂結束合約，離開了團體。

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