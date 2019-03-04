艾怡良高雄開唱：買不到魔力紅才來？驚喜唱張惠妹這首哭了

記者盧薇淩／台北報導

金曲歌后艾怡良1日舉辦「不想忘記的名字們」新歌演唱會—水平高雄站，除了新專輯的10首歌曲，安可部分也與台北站大不同，不過恰巧上週搖滾天團魔力紅（Marron 5）在高雄巨蛋開唱，艾怡良幽默說：「大家好！是因為買不到魔力紅所以來這邊嗎？」台下觀眾直呼是爲了艾怡良而來，讓她開心不已。

▲艾怡良唱《偷故事的人》忍不住落淚。（圖／EMI提供）

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艾怡良以寓意內心世界的《玻璃心》開場，第一次在高雄舉辦正式的個人演唱會，直呼好興奮，很開心台下的大家很high、很投入。觀眾們的熱情深深感動艾怡良，她感性表示，在台上不論表演的好與壞，能被檢視、評論都是幸福的，因為至少還有人在意，她感謝網路上的言論、感謝支持她的歌迷朋友們，過去所有種種都是成長的養分，隨後不忘幽自己一默，「我唱現場很穩的，搞什麼！」全場笑翻。

▲艾怡良在高雄開唱。（圖／EMI提供）



由於媽媽是屏東人，艾怡良稱自己有「南台灣小姑娘」的血緣關係，所以第一次到高雄開唱，一切非常輕鬆自在。來到尾聲和台北場大不同的安可曲，她首度演唱自己的創作曲《偷故事的人》，感謝原唱aMEI張惠妹一直以來對她的照顧與支持，唱著唱著更因太投入而淚如雨下，原來當初在寫這首歌時，一度有將是否無法產出故事的自我懷疑，想到當時她情緒瞬間湧上心頭。



新專輯《垂直活著，水平留戀著。》宣傳期暫時告一段落，艾怡良打算先放自己一個小假，好好休息充電；接下來她希望今年能有機會開畫展，並用巡演的形式把新歌推廣出去，她表示，只要有願意聽她唱歌的地方，她都很樂意去。

▲艾怡良媽媽是屏東人，笑稱是「南台灣小姑娘」。（圖／EMI提供）