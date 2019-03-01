六月破尺度解扣「半弧線」被看光！　公開0修圖照…李易激動：我可以

記者潘慧中／綜合報導

六月（蔡君茹）和李易育有一對兒女Star和Shinny，經常和粉絲分享生活點滴，她2月底開心宣布：「『王美』行程開跑～～～，我是不會說我去哪裡的，只能說艷陽天我來了！」一邊進行拍攝、一邊遊玩，她近日公開零修圖照片，難得隱約露出雙峰半弧線，釣出老公激動地說：「我可以！」

▲▼六月曬破尺度辣照。（圖／翻攝自Facebook／蔡君茹六月）



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照片中，可以看到六月俐落地紮起頭髮，襯托出鵝蛋臉，身穿淺色襯衫並解開胸前3、4顆鈕扣，破尺度露出內搭黑衣，深V剪裁隱約能看到她的胸部弧線，下半身搭配高腰裙，側邊開衩直逼大腿根部的設計，大方秀出穠纖合度的腿部線條。

▲六月公開零修圖照。（圖／翻攝自Facebook／蔡君茹六月）

辣照一PO出，立刻釣出李易讚嘆：「我可以當那隻獅子！」正是六月在照片中伸手扶著的對象，意外散發霸氣的氣場，對此，她謙虛地說純粹是攝影師很會拍照，完全不用修圖就能直接上傳。

事實上，六月2014年生下兒子後，短短7天內就快速恢復火辣身材，體重甚至比懷孕前的47公斤還低，一度降到46.8公斤，關鍵就在於吃東西時要遵守5大原則，首先是先飲後食，因為她曾看書上說，如果先吃飯再喝湯的話，會沖淡消化液，造成消化速度變慢、腸胃容易不適，也就是說先喝完流質後，再吃固體會較為恰當。

▲六月生完小Star後一度比孕前還瘦。（圖／翻攝自Facebook／蔡君茹六月、明悅提供）



此外，六月也提醒三餐正常且一定吃早餐，午餐也盡量攝取多元化種類的食物，最重要的是全部都要是熱的熟食，避免生冷食物降低新陳代謝，加工食品也少碰，一週還能有2到3天放縱口慾，之後再把飲食調回清淡狀態。

六月臉書全文：

這民宿太好拍！！拍大片嘍～～～～

（未修片）

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